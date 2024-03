Weitere VertragsverlÃ¤ngerung im Kader des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 28-jährigen Dante Hahn können die Wölfe neben Sameli Ventelä, Eero Elo und den beiden Trainern Timo Saarikoski und Sami...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 28-jährigen Dante Hahn können die Wölfe neben Sameli Ventelä, Eero Elo und den beiden Trainern Timo Saarikoski und Sami Lehtinen die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der in Kanada geborene Stürmer mit deutschem Pass kam vor der Saison von den Rostock Piranhas aus der Oberliga in den Breisgau und wusste in seiner DEL2-Premieren-Saison schnell zu gefallen. Mit 16 Scorerpunkten in 45 Spielen ist der Rechtsschütze im Wolfsrudel der fünftbeste Scorer unter den deutschen Spielern und fiel neben seinen Offensivaktionen vor allem durch seine exzellente Technik auf. Nun steht fest, dass der Kreativposten auch in der kommenden Saison weiterhin die Farben der Wölfe tragen wird.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir haben das Potenzial von Dante erkannt und wollten ihm die Möglichkeit geben, sich in der DEL2 zu beweisen. Er hat gezeigt, was für ein technisch versierter Spieler er ist und wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden. Gemeinsam haben wir seine Stärken und Schwächen analysiert und die vergangene Saison aufgearbeitet. Weiter wollen wir ihm die Chance geben zu beweisen, dass er ein vollwertiger und starker DEL2-Stürmer ist.“

Stürmer Dante Hahn zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu bekommen, auch nächstes Jahr zu den Wölfen und nach Freiburg zurückzukehren. Der gesamte Verein, die Stadt und die leidenschaftlichen Fans sind großartig und ich freue mich bereits darauf, dem Team weiterzuhelfen und gemeinsam in eine gute Saison zu starten“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 22.03.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn

Cheftrainer: Timo Saakrikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen