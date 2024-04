Weitere VertragsverlÃ¤ngerung im Kader des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen Marcus Gretz können die Wölfe einen weiteren Bestandteil für die kommende Spielzeit präsentieren. In seinem Heimatland, den USA,...

In seinem Heimatland, den USA, ausgebildet, wagte der Verteidiger mit dem deutschen Pass in der Saison 2020/21 erstmals den Schritt nach Deutschland. Über Stationen bei den Hannover Indians und den Hammer Eisbären in der Oberliga schloss sich der großgewachsene Defensivspezialist zur Saison 2023/24 den Breisgauern in der DEL2 an. Nun steht fest, dass der junge sympathische Abwehrspieler auch in der DEL2-Saison 2024/25 das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir freuen uns, dass Marcus uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Er ist jung, hungrig und hat das Potenzial, sich in der DEL2 zu etablieren. Umso länger die Saison voranschritt, umso besser uns sicherer wurde er in seinem Spiel und zählt am Ende für mich zu den positivsten Überraschungen in der vergangenen Spielzeit.“

Marcus Gretz über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich unheimlich, die Möglichkeit zu bekommen, auch in der nächsten Saison das Trikot der Wölfe tragen zu dürfen. Die Zeit in Freiburg, die Fans und den Verein habe ich sehr genossen und kann es kaum abwarten, in der neuen Saison wieder neu anzugreifen und für unseren Klub alles zu geben“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 07.04.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marcus Gretz

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan

Cheftrainer: Timo Saakrikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen