Weitere VertragsverlÃ¤ngerung im Freiburg-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Vor dem zweiten Pre-Playoff-Spiel gegen die Lausitzer Füchse können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere wichtige Personalentscheidung präsentieren.

Mit dem 24-jährigen Maximilian Leitner trägt ein wichtiger Defensivakteur auch in der DEL2-Saison 2025/26 das Trikot des EHC Freiburg.

Im Sommer aus Krefeld in den Breisgau gekommen, etablierte sich der Abwehrspezialist schnell zu einer festen Konstanten in der Wölfe-Defensive. Mit seiner Ruhe, Übersicht und Härte ist der gebürtige Heilbronner eine der tragenden Säule im Verteidigungsverbund des EHC Freiburg und stellt dies Woche für Woche eindrucksvoll unter Beweis. Nun steht bereits vorzeitig fest, dass Maximilian Leitern auch in der kommenden Saison ein Teil des Wolfsrudels sein wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Es ist schön zu sehen, dass Maxi auch in der kommenden Saison unsere Farben tragen wird und wir unseren eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen können. Er arbeitet immer hart und ist sich nicht zu schade, auch dahin zu gehen, wo es wehtut, was unserem Spiel enorm weiterhilft. Mit seinen Fähigkeiten ist er eine große Bereicherung für unsere Defensive.“

Maximilian Leitner ergänzt: „Von der ersten Sekunde habe ich mich hier in Freiburg unheimlich wohlgefühlt. Die Mannschaft, das Team drum herum und die Fans geben mir auf und neben dem Eis ein richtig gutes Gefühl. Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison weiter ein Teil der Wölfe sein zu dürfen. Jetzt heißt es aber zuallererst in den Playoffs alle zu geben und weiter hart zu arbeiten, wir haben noch viel vor.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV