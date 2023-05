Weitere Vertragsverlängerung fix: Felix Lode bleibt beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Lode, dieser Nachname ist fast so fest mit dem Waldkraiburger Eishockey verbandelt wie der Löwe oder die Raiffeisen-Arena. Ganze drei Lodes...

Ganze drei Lodes hatte der EHC Waldkraiburg zuletzt in seinem Kader. Mit Christoph Lode verlängerte die wichtige Stütze im Torgehäuse der Löwen bereits vor einiger Zeit, mit Felix Lode kommt nun ein essenzieller Bestandteil in der Verteidigung hinzu.

Wenn man sich Lodes Eishockey-Vita ansieht, muss man schon extrem staunen. Mit seinen erst 21 Jahren startet er in der kommenden Saison bereits in seine sechste Saison in der ersten Mannschaft des EHC Waldkraiburg. Mit erst 16 Jahren war er bereits im Oberligakader der Saison 2018/2019 und kam dort in der Relegation in 12 Spielen zum Einsatz. Hier glänzte er bereits mit zwei Punkten durch Torvorlagen. Im weiteren Verlauf der Jahre war Felix Lode stets ein fester Bestandteil des Kaders und aus der ersten Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Seine Spielweise kann man gut und gerne als ruhig und durchdacht bezeichnen, auch wenn er sich nicht davor scheut den Kampf an der Bande anzunehmen. Dies ist nicht selbstverständlich, denn die Gardemaße eines Eishockeyspielers hat er mit 1,79m bei rund 70kg Körpergewicht nicht. Mit Felix Lode hat der EHC Waldkraiburg noch einen weiteren Joker im Ärmel. So kann der variable Spieler nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive eingesetzt werden. Auf diese Weise können mit einem einzigen Spieler gleich zwei mögliche, durch Verletzung oder Krankheit auftretende Löcher im Kader gestopft werden, ohne befürchten zu müssen, dass alles auseinanderfällt.

Die sportliche Leitung des EHC Waldkraiburg ist froh über die Entscheidung Felix Lodes, eines Spielers, welcher sich mit seinem enormen Engagement auch schon den ein oder anderen blauen Fleck beim Blocken eines Schusses holte, auch diese Saison für die Löwen aufzulaufen und wünscht dem Spieler nur das Beste in der Saison. aha

