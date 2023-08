Weitere VerlÃ¤ngerungen fÃ¼r die Defensive des EHC KÃ¶nigsbrunn

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Am ersten September startet der EHC Königsbrunn mit dem Testspiel beim EV Füssen in die Vorbereitung zur neuen Saison...

Königsbrunn. (PM EHC) Am ersten September startet der EHC Königsbrunn mit dem Testspiel beim EV Füssen in die Vorbereitung zur neuen Saison der Bayernliga.

Der Verein gab nun zwei weitere wichtige Verlängerungen bekannt und präsentierte einen unverhofften Rückkehrer.

Der 21-jährige Verteidiger Maxi Knittel wechselte vor der letzten Saison nach Königsbrunn, er erlernte sein Handwerk im Nachwuchs des HC Landsberg und Augsburg. Nach einem kurzen Gastspiel im U20 Team des EC Peiting zog es ihn nach Schwenningen in die DNL2 und schaffte mit dem Team 2022 den Aufstieg in die höchste Nachwuchsliga. Danach folgte sein Wechsel in den Seniorenbereich, beim EHC wollte er den nächsten Schritt machen und begann in der Vorbereitung zunächst als Tryout-Spieler. Dort konnte er durch seine gezeigte Leistung überzeugen und erarbeitete sich schnell den Respekt der Mannschaft. Als der EHC mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte, zeigte sich Maxi nervenstark und fokussiert. Der unaufgeregte Teamplayer wird auch künftig in den Königsbrunner Farben antreten.

Ebenfalls als Tryout-Spieler startete Lukas Häckelsmiller vor der letzten Saison beim EHC. In Königsbrunn begann er im Nachwuchs, ehe er 2015 nach Kaufbeuren wechselte und in der U14 Bundesligamannschaft der Allgäuer auflief. 2018 folgte dann der Sprung nach Augsburg ins DNL-Team des AEV. Als Augsburger Förderlizenz-Spieler kam er zu 15 Einsätzen bei den Oberligateams aus Lindau und Memmingen und durfte so höherklassige Luft schnuppern, ehe er zum EHC wechselte. In der letzten Saison zeigte der 21-Jährige sein Talent als Defensivspezialist und konnte auch offensiv eingesetzt werden. Nun will er einen weiteren Schritt nach vorne machen und steht weiterhin im Königsbrunner Aufgebot.

Neben den zwei Verlängerungen gab der EHC Königsbrunn nun auch bekannt, dass Simon Beslic wieder in den aktuellen Kader zurückkehrt. Nachdem er nun doch nicht berufsbedingt ins Ausland muss, wird der 27-jährige Routinier weiter als Verteidiger für den EHC spielen. In der Vorsaison erzielte der gebürtige Augsburger in 32 absolvierten Partien fünf Treffer und legte zwölf Tore auf.

Königsbrunns Coach Bobby Linke zeigt sich sehr zufrieden: „Es war für Maxi und Lukas bestimmt keine leichte Saison, die zwei haben sich aber in den Dienst der Mannschaft gestellt und ihre Aufgaben gut gemeistert. Für beide wird es wieder keine einfache Spielzeit werden. Sie müssen weiter hart an sich arbeiten und geduldig bleiben. Dann wird auch der nächste Schritt und mehr Eiszeit folgen. Simon Beslic hat bewiesen wie wichtig er für die Mannschaft auf, aber speziell auch neben Eis ist. Solche Typen sind der Klebstoff für ein funktionierendes Team. “

Der Verein hat erst kürzlich den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison gestartet, diese können sowohl online als auch in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231-90135 erworben werden.

