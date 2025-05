Weitere VerlÃ¤ngerungen bei den Sharks

Kempten. (PM ESC) Die nächsten beiden Vertragsangelegenheiten können die Verantwortlichen an der Iller vermelden.

Mit den beiden Stürmern stehen die nächsten Spieler des neuen Kaders fest. In Kempten geboren, dauerte es doch bis vor zwei Jahren, bis Miller endlich den Weg zu den Sharks gefunden hat. Mit 42 Punkten aus 57 Begegnungen in den letzten beiden Jahren zeigte der erst 23jährige bereits seine Klasse und soll auch im kommenden Jahr fest zu den Leistungsträgern des ESC gehören.

Bereits mit allen Wassern gewaschen ist dagegen Sergei Topol. Mit inzwischen 40 Jahren zählt er bereits zu einer anderen Generation von Hockeyspielern als Miller. Der in Omsk geborene Stürmer verfügt über jahrelange Erfahrung in den höchsten russischen Ligen und wurde von den Indianern aus Memmingen 2021 erstmals nach Deutschland geholt. Nach einem Jahr in Höchstadt wechselte er vor der letzten Saison zu den Sharks. Mit 40 Scorerpunkten aus 38 Spielen erfüllte er die Erwartungen an ihn mit Bravour, weshalb man ihn unbedingt in Kempten halten wollte. Viel Erfolg und viele Punkte Max und „Tops“ in der neuen Saison.

