Weitere Verlängerungen bei den Black Tigers – Sebastian Bürgers und Kevin Porsch bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Die Kaderplanung der Black Tigers Moers für die Saison 2026/2027 schreitet weiter voran.

Mit Kevin Porsch und Sebastian Bürgers haben zwei weitere Spieler ihre Zusage gegeben und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Black Tigers tragen.

Beide Spieler wechselten im Laufe der vergangenen Saison aus Dinslaken nach Moers und verstärkten die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase. Mit ihrem Einsatz leisteten sie ihren Beitrag dazu, am Ende der Saison den Klassenerhalt in der Regionalliga zu sichern. Der Verteidiger Kevin Porsch kam in der vergangenen Spielzeit auf sechs Einsätze für die Black Tigers. Seine Eishockey-Ausbildung erhielt er im Nachwuchs des EV Duisburg. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er anschließend in Herne. Weitere Stationen führten ihn nach Essen und schließlich nach Dinslaken, bevor er während der vergangenen Saison nach Moers wechselte.

Bislang absolvierte Porsch 32 Spiele in der Regionalliga und erzielte dabei 10 Punkte. Auch Sebastian Bürgers wird weiterhin für die Black Tigers auf Torejagd gehen. Der Stürmer bestritt nach seinem Wechsel aus Dinslaken fünf Spiele für Moers und konnte dabei seinen ersten Treffer im Trikot der Black Tigers erzielen.

Bürgers durchlief zuvor die Nachwuchsabteilungen in Dinslaken und Essen und feierte anschließend in Essen sein Debüt im Seniorenbereich. Insgesamt stehen für ihn bislang 21 Regionalliga-Spiele mit vier Punkten zu Buche.

Markus Meyer, Sprecher der Black Tigers Moers, freut sich über die beiden Verlängerungen: „Kevin und Sebastian sind in der vergangenen Saison in einer für uns schwierigen Phase zu unserer Mannschaft gestoßen und haben sich sofort in den Dienst des Teams gestellt. Beide kennen die Regionalliga, sind zuverlässig und bringen genau die richtige Einstellung mit. Wir sind überzeugt, dass sie nach einer kompletten Vorbereitung mit der Mannschaft noch einmal einen weiteren Schritt machen können. Deshalb freuen wir uns sehr, dass beide auch in der neuen Saison ein Teil der Black Tigers bleiben.“

Mit den Zusagen von Kevin Porsch und Sebastian Bürgers nimmt der Kader der Black Tigers für die kommende Regionalliga-Saison weiter Konturen an. Weitere Personalentscheidungen werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

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