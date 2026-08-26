Weitere Verlängerungen bei den Black Tigers – Leon Taraschewski und Max van Hees bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Mit Leon Taraschewski und Max van Hees haben zwei weitere Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und bleiben den Black Tigers Moers erhalten.

Der 28-jährige Taraschewski wechselte vor der vergangenen Saison aus Ratingen in die Grafenstadt. Obwohl er leider nur elf Spiele absolvieren konnte, entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Führungsspieler – sowohl auf als auch neben dem Eis.

Seine Eishockeyausbildung erhielt Taraschewski in Ratingen, Krefeld und Duisburg. Im Trikot der Füchse Duisburg sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich und kam in der Oberliga zum Einsatz. Nach einem zweijährigen Gastspiel in Dinslaken kehrte er in seine Heimatstadt Duisburg zurück und feierte mit den Füchsen den Wiederaufstieg in die Oberliga. Seit der vergangenen Saison trägt er nun das schwarz-gelbe Trikot der Black Tigers.

Auch Max van Hees bleibt seinem Heimatverein treu. Der gebürtige Moerser geht bereits in seine vierte Saison für die Black Tigers. Seine Nachwuchszeit verbrachte er überwiegend in Krefeld, ehe er in Krefeld und Duisburg erste Erfahrungen in der Oberliga sammelte. Nach vier Jahren in Aachen wechselte van Hees zur Saison 2023/2024 zurück in seine Heimatstadt nach Moers.

Für die Black Tigers absolvierte der Stürmer bislang 58 Spiele und erzielte dabei 36 Punkte.

„Wir freuen uns sehr, dass Leon und Max auch in der kommenden Saison für uns auf dem Eis stehen“, sagt Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer. „Max ist ein spielstarker Stürmer, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht und offensiv Akzente setzen kann. Leon ist für uns ein absoluter Führungsspieler, der mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf und neben dem Eis enorm wichtig für die Mannschaft ist. Beide kennen den Verein und wissen, wofür wir in Moers stehen – deshalb sind ihre Verlängerungen für uns sehr wertvoll.“

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