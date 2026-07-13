Weitere Veränderungen im Kader der Blue Devils Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verabschieden Cedric Schiemenz und Constantin Vogt.

Die beiden Stürmer werden in der kommenden DEL2-Saison nicht in die Max-Reger-Stadt zurückkehren.

Cedric Schiemenz wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Blue Devils auflaufen. Der gebürtige Berliner kam zur Saison 2025/2026 von den Fischtown Pinguins zu den Blue Devils. Der 27-jährige Stürmer absolvierte 59 Spiele für die Oberpfälzer, in denen ihm 9 Tore und 24 Vorlagen gelangen.

Auch Constantin Vogt wird den DEL2-Klub ebenfalls verlassen. Der 25-jährige Stürmer wechselte zur Saison 2024/2025 von den Löwen Frankfurt zu den Blue Devils und absolvierte seitdem 118 Spiele für die Oberpfälzer, in denen ihm 7 Tore und 14 Vorlagen gelangen.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Beide Spieler sind hochqualifizierte Profis. Die Teams, für die sie künftig spielen werden, bekommen Spieler, die vom ersten Tag an einen wichtigen Beitrag leisten werden.“

Die Blue Devils Weiden wünschen Cedric Schiemenz und Constantin Vogt für ihren weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

Cedric Schiemenz Karriere in Zahlen

Source: Cedric Schiemenz @ Elite Prospects

482 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro