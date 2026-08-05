Weitere Veränderung auf der DEG-Trainerbank

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und der bisherige Co-Trainer Rob Armstrong gehen künftig getrennte Wege.

Der noch laufende Vertrag des Kanadiers wurde einvernehmlich aufgelöst. Dies ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs zwischen Armstrong und der Sportlichen Leitung im Rahmen der Saisonanalyse 2025/26. So fiel in guten Gesprächen der gemeinsame Entschluss, sich bereits jetzt zu trennen.

Der 53-jährige Armstong war im Sommer 2025 nach Düsseldorf gekommen und hatte die Saison als Co-Trainer von Rich Chernomaz begonnen. Ab Dezember erfüllte er dieselbe Aufgabe unter dem neuen Headcoach Harry Lange.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir danken Rob Armstrong für seinen Einsatz und seine hervorragende Arbeit, gerade mit den jungen Spielern. Die DEG wünscht ihm für seine weitere Karriere alles Gute“.

Er wird sich zukünftig wieder mit vollem Einsatz um seine Eishockey-Schule in Vancouver Island kümmern. Die DEG wünscht ihm dafür nur das Beste!