Weitere Ãœberraschung bleibt aus; Eifel-Mosel BÃ¤ren verlieren zum Jahres Abschluss in Lauterbach mit 8:4

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Wieder Lauterbach, wieder vier Tore, aber dieses Mal keine Punkte für die Eifel-Mosel Bären. Trotz gutem Spiel und großem Kampf verlieren die Bären das letzte Spiel im Jahr 2021.

Wie bereits erwartet, gab es auf beiden Seiten personelle Veränderungen gegenüber der Partie vor einer Woche in Bitburg. Während die Bären mit einem kleinen Kader anreisten, konnten die Luchse im Vergleich zur Vorwoche personell noch mal nachbessern, wenngleich auch hier der ein oder andere Spieler passen musste. Auf Seiten der Bären feierte Torhüter Niklas Hirtz, der den verletzten Daniel Petry ersetzte, sein Debüt im Trikot der Eifel-Mosel Bären und konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beschweren.

Im 1. Drittel begegneten sich beide Teams, wie schon eine Woche zuvor, auf Augenhöhe. Während die Hausherren Druck auf die Bären ausübten, versuchten diese ihrerseits durch schnelles umschalten ihre Chancen zu suchen. Somit fiel in einem kurzweiligen 1. Drittel erst in der 15. Minute das erste Tor. Michael Kuhn traf zum 1:0 für die Luchse. Spätestens ab dem Mitteldrittel war es ein offenes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der 24. Minute kamen die Bären zum Ausgleich. Lukas Föhr netzte für die Bären ein. In der 30. Minute jedoch fiel das 2:1. Julian Grund lautete der Torschütze. Doch die Bären gaben 4 Minuten später die passende Antwort und erzielten durch Lukas Golumbeck das 2:2. Nun folgte die wohl entscheidende Phase dieses Spiels. Binnen 4 Minuten zogen die Luchse auf 5:2 davon. Pierre Wex, Niels Hilgenberg und Julian Grund überwanden Niklas Hirtz. Als zu Beginn des letzten Drittels erneut Julian Grund auf 6:2 (41.) erhöhte, dachte wohl jeder, dass der Widerstand der Bären gebrochen sei. Doch dem war nicht so, denn die Bären bewiesen Moral und mobilisierten nochmal alle Kräfte. Durch Tore von Bastian Arend (43.) und Stefan Wanken (44.) stand es auf einmal „nur“ noch 4:6 aus Sicht der Bären. Letztendlich war es Michael Kuhn, der mit 2 weiteren Treffern den Endstand von 8:4 herstellte.

Ob die Luchse aus Lauterbach am Ende um 4 Tore besser waren,darf jeder anwesende Zuschauer selber entscheiden. Fakt ist jedoch, dass die Bären erneut lange auf Augenhöhe agierten und den Luchsen abermals einen starken Fight geliefert haben. Ausgelaugt aber mit breiter Brust beendeten die Bären somit das Jahr 2021. Auch wenn es dieses Mal nicht zu einem positiven Ergebnis reichte,überzeugten die Bären erneut mit Teamgeist, Einsatzwillen und Leidenschaft. In der nun folgenden Pause geht es für das Team von Michal Janega darum, neue Kräfte zu sammeln und die vorhandenen Blessuren auszukurieren. Ende Januar 2022 geht es dann mit neuer Energie und Leidenschaft weiter.

Tore: 1:0 (15.) Michael Kuhn (Tavish Davidson, Niels Hilgenberg)

1:1 (24.) Lukas Föhr (Alexander Burdekin, Nico Rietz)

2:1 (30.) Julian Grund (Tobias Schwab, Tavish Davidson)

2:2 (34.) Lukas Golumbeck (Patrick Berens, Stefan Wanken)

3:2 (37.) Pierre Wex (Niels Hilgenberg, Michael Kuhn)

4:2 (38.) Niels Hilgenberg (Michael Kuhn)

5:2 (40.) Julian Grund (Tobias Schwab, Tavish Davidson)

6:2 (41.) Julian Grund (Tavish Davidson)

6:3 (43.) Bastian Arend (Lukas Golumbeck, Stefan Tschammer)

6:4 (44.) Stefan Wanken (Lukas Golumbeck, Stefan Tschammer)

7:4 (53.) Michael Kuhn (Daniel Knieling, Niels Hilgenberg) +1

8:4 (59.) Michael Kuhn (Niels Hilgenberg, Pierre Wex) -1