Weitere Spieler erhalten FÃ¶rderlizenzen fÃ¼r die Eispiraten

Crimmitschau. (PM EispiraTEN9 Die Eispiraten Crimmitschau und die Fischtown Pinguins aus der DEL standen in den vergangenen Tagen in regem Austausch.

Das Team aus Bremerhaven stattet die Westsachsen dabei zukünftig, zusätzlich zu Justin Büsing und Marat Khaidarov, drei weitere Spieler mit einer Förderlizenz aus. Ein Zweitspielrecht erhalten ab sofort die Verteidiger Maxim Rausch und Rayan Bettahar sowie der Stürmer Fabian Herrmann.

Insbesondere Maxim Rausch (21) ist bei den Eispiraten kein Unbekannter. Bereits während der Spielzeit 2022/23 absolvierte der Verteidiger 39 Spiele für die Crimmitschauer, in denen er ein Tor und sechs Vorlagen erzielte. Vor seinem Wechsel nach Bremerhaven in diesem Sommer stand Rausch sowohl für die Iserlohn Roosters in der DEL sowie für die Dresdner Eislöwen in der DEL2 auf dem Eis. Er wurde nun mit der Trikotnummer 53 lizenziert.

Rayan Bettahar (20) kennt die erste sowie die zweite Liga ebenfalls bestens. Der Deutsch-Pole, welcher aktuell U20-Nationalspieler Deutschlands ist, durchlief zunächst den Nachwuchs der Adler Mannheim und kam nach zwei Jahren in Kanada zu den Eisbären Berlin, für die er bereits 24 DEL-Einsätze sammelte. Über die Lausitzer Füchse und die Kassel Huskies stieß der physisch starke Abwehrmann zuletzt nach Bremerhaven. Für die Eispiraten wird er künftig mit der Trikotnummer 52 auflaufen.

Fabian Herrmann (22) ist ein gebürtiger Regensburger, machte zuletzt vor allem aber in Bad Nauheim auf sich aufmerksam. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Stürmer 14 Tore und 23 Assists für die Kurstädter. In seinen bisher drei DEL-Einsätzen gelang ihm bereits auch ein Treffer für die Fischtown Pinguins. Herrmann erhält in Crimmitschau die Trikotnummer 52.

Vier Spieler erhalten Förderlizenz für die KSW IceFighters Leipzig

Im Zuge dessen erhalten auch vier Spieler aus dem Eispiraten-Kader eine Förderlizenz für die KSW IceFighters Leipzig. Für den Kooperationspartner aus der Oberliga-Nord können neben Verteidiger Alexander Schmidt zukünftig auch Roman Zap, Till Michel und Lucas Böttcher zum Einsatz kommen.