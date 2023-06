Weitere Saison in Bozen für Daniel Mantenuto

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt bekannt, den Vertrag mit Daniel Mantenuto auch für die Saison 2023/24 verlängert zu haben. Somit wird...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt bekannt, den Vertrag mit Daniel Mantenuto auch für die Saison 2023/24 verlängert zu haben.

Somit wird der Italo-amerikanische Stürmer sein zweites Jahr in Folge im weißroten Trikot bestreiten. Der 25-jährige, gebürtig aus Thornhill (Ontario), ist im Jahr 2020 nach seiner universitären Zeit erstmals nach Europa gekommen: er heuerte in Asiago an, wo er es in zwei Saisonen der AlpsHL in 103 Spielen auf 101 Punkte brachte. Im Laufe des Sommers 2022 wechselte er dann in die Talferstadt: mit 27 Punkten (7 Tore und 27 Assist) überzeugte „Manny” das Bozner Publikum, das vor allem seinen unermüdlichen Einsatz auf dem Eis schätzte. Nicht zufällig eroberte er im Wettbewerb „Preis für Kampfgeist – Gino Pasqualotto” den dritten Platz, wo eben die Spieler ausgezeichnet werden, die sich durch Kampfgeist, Einsatz und Treue zum Verein bewährt haben.

Mantenuto ist seit zwei Jahren auch fixer Bestandteil der italienischen Nationalmannschaft: bei der letzten Weltmeisterschaft der 1. Division Gruppe A in Nottingham war er der Top Scorer der Azzurri mit 7 Punkten (3+4) aus fünf Spielen.

„In Bozen zu spielen war eine fantastische Herausforderung”, so Mantenuto, „die Fans, die Gegend, die Stadt, macht es zu etwas Besonderem, dort zu spielen. Die Atmosphäre während den Spielen ist unglaublich, du spürst in jedem Moment auf deiner Haut, welche Leidenschaft in Bozen für diesen Sport und dieses Trikot herrscht. Wir haben eine wunderbare Saison hinter uns, mit vielen Erfolgen, leider sind wir so kurz vor dem Ziel gescheitert: gerade deshalb bin ich glücklich, auch in der kommenden Saison zurückzukehren und wieder hart zu arbeiten, um die Trophäe nach Hause zu bringen“.

