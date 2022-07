Weitere Saison in Bozen für Angelo Miceli

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat den Vertrag mit Stürmer Angelo Miceli, der seit 2017 das weißrote Trikot trägt, um ein weiteres...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat den Vertrag mit Stürmer Angelo Miceli, der seit 2017 das weißrote Trikot trägt, um ein weiteres Jahr verlängert.

Angelo Miceli wird somit seine sechste Saison im Trikot von Bozen bestreiten. Der 28-jährige Italo-kanadische Stürmer ist in Südtirol heimisch geworden und zugleich auch einer der Publikumslieblinge: der “Calabrian Sniper” ist im Laufe der Saison 2017/18, die bekanntlich mit dem Sieg der Karl Nedwed Trophy endete, in die Talferstadt gekommen und hat bisher 272 Spiele zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League bestritten und dabei 172 Punkte erzielt. In der abgelaufenen Saison war er mit 29 Punkten der viertbeste interne Top Scorer, und dritter in der Torschützenliste mit 14 erzielten Treffern. Seit er nach Europa übersiedelt ist (zuvor spielte er in der AHL und ECHL), hat er mit der italienischen Nationalmannschaft auch an zwei Weltmeisterschaften und einem olympischen Qualifikationsturnier teilgenommen.

Aufgrund seiner Erfahrung und den Jahren in Bozen wird Miceli eine wichtige Rolle in der Umkleidekabine einnehmen: „Durch das Karriereende von Toni (Bernard) ist es die Aufgabe von uns „Senatoren”, eine geschlossene Gruppe zu bilden”, erklärt er, „das kommende Jahr wird so etwas wie ein Neubeginn sein. Wir müssen unsere Identität, die im letzten Jahr verlorengegangen ist, wiederfinden, wir wissen aber, was es heißt in Bozen zu spielen und was wir benötigen, um wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren, für uns selbst und unsere Fans. Wir müssen dies den Neuankömmlingen von Beginn an klarmachen: ich erwarte mir nach Frattin die Verpflichtung von weiteren großen Namen, wichtig ist jedoch vor allem, was sie in dieser Saison für Bozen geben können”.