Weitere Personalentscheidungen in Kloten

Kloten. (PM EHC) Die Verträge zwischen dem EHC Kloten und Per Hanberg sowie Björn Lidström werden nicht verlängert.

Dagegen konnten sich der Flughafen Club und Stürmer Dominic Forget über eine Verlängerung des Vertrags um eine weitere Saison einigen. Die Suche nach einem neuen Headcoach läuft derweil auf Hochtouren.

Headcoach Per Hanberg und sein Assistent Björn Lidström verlassen den EHC Kloten. Die Verträge, die sich bei einem Aufstieg in die National League automatisch um eine weitere Spielzeit verlängert hätten, laufen aus und werden nicht verlängert. CEO und Delegierter des Verwaltungsrats des EHC Kloten, Pascal Signer, zur aktuellen Lage im Coaching Staff: «Wir sind im Verwaltungsrat übereingekommen, dass wir die neue Spielzeit mit neuen Impulsen angehen möchten. Per Hanberg hat zusammen mit Björn Lidström den nächsten Entwicklungsschritt unseres Teams gemacht und der EHC Kloten bedankt sich für das Engagement und die Qualität, mit der die Arbeit der beiden Coaches verbunden war. Es waren zwei herausfordernde Saisons unter nicht immer einfachen Umständen.»

Innert den nächsten zwei bis drei Wochen wird der EHC Kloten den neuen Coaching Staff präsentieren. Die Evaluation läuft aktuell auf Hochtouren.

Dominic Forget verlängert um eine Saison

Mit dem Stürmer Dominic Forget wurde ein neuer Vertrag für die Saison 2021/22 unterzeichnet. Die Qualität, die Leidenschaft und die Führungsqualitäten des 40-jährigen Kanadiers mit Schweizer Lizenz hat die sportliche Führung dazu bewogen, ihn in Kloten halten zu wollen. Felix Hollenstein zur Vertragsverlängerung mit Dominic Forget: «Seine Einstellung zum Eishockeysport, sein Wille und nicht zuletzt sein mannschaftsdienliches Verhalten wird uns auch nächste Saison helfen. Ich freue mich, dass er sich trotz anderer Angebote für eine dritte Saison beim EHC Kloten entschieden hat!»

Dominic Forget hat in der abgelaufenen Saison 62 Spiele für den EHC Kloten absolviert und dabei 19 Tore und

41 Assists auf seinem Punktekonto verbucht. Der EHC Kloten freut sich, auch nächste Saison auf Dominic Forget zählen zu dürfen.

