Weitere Personalentscheidungen beim EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (EC BN / EM) Der EC Bad Nauheim hat in den vergangenen Tagen Ã¼ber seine KanÃ¤le einige Personalentscheidungen verkÃ¼ndet.Â

Eine wichtige Entscheidung hat der Klub aus der Wetterau im sportlich administrativen Bereich getroffen. So wird Daniel Heinrizi den Club ab sofort als externer sportlicher Berater unterstÃ¼tzen.

In dieser Funktion soll er insbesondere gemeinsam mit Cheftrainer Kevin Gaudet an der Kaderplanung fÃ¼r die Saison 2026/2027 arbeiten und den Verein im Scouting unterstÃ¼tzen.

Heinrizi bringt Erfahrung aus verschiedenen Stationen im deutschen Eishockey mit, darunter Engagements beim EC Bad Nauheim im Nachwuchsbereich, sowie beim EHC Freiburg, den Ravensburg Towerstars (u.a. DEL2 Vizemeisterschaft 2022 und DEL2 Meisterschaft 2023) und in der PENNY DEL bei den LÃ¶wen Frankfurt als sportlicher Leiter.

â€žMit Daniel gewinnen wir zusÃ¤tzliche Expertise fÃ¼r eine wichtige Phase der Saisonplanungâ€œ, erklÃ¤rt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christopher Fiori auf der Webseite des Klubs.

Daniel Heinrizi bestÃ¤tigt an selbiger Stelle seine neue Aufgabe: â€žIch freue mich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Kevin Gaudet um den EC Bad Nauheim mit meiner Erfahrung, bei der Kaderplanung der kommenden Saison 2026/2027 zu unterstÃ¼tzen.â€œ

Rote Teufel holen Verteidiger Joel Keussen zurÃ¼ck in die Kurstadt

Mit Joel Keussen kehrt ein erfahrener Profi zurÃ¼ck in die Kurstadt. Bereits in der Saison 2015/16 trug der Verteidiger mit 1,91-Meter-GardemaÃŸ das Trikot der Roten Teufel. Jetzt wechselt der 34-JÃ¤hrige von den Starbulls Rosenheim wieder an die ehemalige WirkungsstÃ¤tte.

â€žBad Nauheim hat eine besondere emotionale Reputation und viel Tradition. Das durfte ich schon einmal kennenlernen und freue mich riesig, mit meiner Familie wieder hier her zurÃ¼ckzukommenâ€œ, blickt Joel Keussen im Bericht der Klub-Homepage auf die neue Aufgabe bei den Rot-WeiÃŸen: â€žIch will in der Defensive hart arbeiten, aber auch meine spielerischen QualitÃ¤ten im Aufbau- und Offensivspiel mit einbringen.â€œ

Bei seinem ersten Engagement vor elf Jahren war Keussen als DEL2-Vizemeister von den Fischtown Pinguins Bremerhaven in die Kurstadt gewechselt, nachdem die Norddeutschen das Finale gegen Bietigheim verloren hatten. Der Steelers-Trainer hieÃŸ seinerzeit Kevin Gaudet. Die sportliche Revanche gelang 2016/17, als Joel Keussen mit Frankfurt den Zweitliga-Titel gegen die Ellentaler gewann.

â€žJoel verfÃ¼gt Ã¼ber groÃŸe Erfahrung. Er hat immer in starken Mannschaften gespielt und wird unsere Defensive besser machenâ€œ, sagt Kevin Gaudet Ã¼ber den Routinier.

Im vergangenen Sommer wechselte der Routinier zunÃ¤chst per Tryout-Kontrakt nach Rosenheim. Dort etablierte er sich als verlÃ¤sslicher Stabilisator in der Defensive und als wertvoller Impulsgeber im Spielaufbau, was dazu fÃ¼hrte, dass sein Vertrag bis zum Rundenende verlÃ¤ngert wurde.

U19-Nationalspieler Denis Root erhÃ¤lt FÃ¶rdervertrag

Denis Root ist das nÃ¤chste neue Gesicht im Kader des EC Bad Nauheim: Von den Jungadlern Mannheim erhÃ¤lt bei den Roten Teufeln einen zweijÃ¤hrigen U21-FÃ¶rdervertrag.

Der 18-jÃ¤hrige StÃ¼rmer kommt aus der Talentschmiede der KurpfÃ¤lzer. Neben 46 EinsÃ¤tzen in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL U20) â€“ gekrÃ¶nt mit dem Titelgewinn â€“ absolvierte der gebÃ¼rtige Ludwigsburger in der abgelaufenen Saison auch 15 Begegnungen fÃ¼r den SÃ¼d-Oberligisten Stuttgart Rebels.

Der U19-Nationalspieler stammt aus dem Nachwuchs des SC Bietigheim-Bissingen. In der vergangenen Spielzeit war der 1,85 Meter groÃŸe LinksschÃ¼tze teamintern der drittbeste Scorer fÃ¼r die Mannheimer U20, bei der auch Nauheims Stammkeeper Jerry Kuhn als Goalie-Coach fungiert.

â€žIch freue mich sehr, ein Teil der Mannschaft zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich mÃ¶chte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind â€“ und hoffe, dass viele Fans in die Halle kommen und uns lautstark unterstÃ¼tzenâ€œ, versprÃ¼ht der Youngster groÃŸe Vorfreude im Bericht des EC BN.

Anfang Februar sammelte der junge Angreifer mit der DEB-Auswahl erste internationale Erfahrungen beim FÃ¼nf-Nationen-Turnier in finnischen Joensuu. â€žDenis ist ein guter SchlittschuhlÃ¤ufer, der sowohl als Center als auch auf den AuÃŸenpositionen eingesetzt werden kann. In Mannheim hat er eine exzellente Ausbildung durchlaufen. Er hat groÃŸes Potenzialâ€œ, sagt EC-Trainer Kevin Gaudet Ã¼ber den Perspektiv-Spieler, der bei den Rot-WeiÃŸen seine Chance nutzen will.