Weitere Personalentscheidungen bei den Schönheider Wölfen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost und können weitere Personalentscheidungen...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost und können weitere Personalentscheidungen bekanntgeben.

So steht schon einmal die Defensivabteilung bei den Erzgebirgern, denn neben Neuzugang Philipp Halbauer werden auch Kapitän Kilian Glück, Moritz Gottsmann, Yannek Seidel, Franz Berger, Roy Hähnlein und Yannick Löhmer in der kommenden Spielzeit wieder das Wölfe-Trikot tragen.

Allerdings steht auch fest, dass, mit Torhüter Oliver Fengler, Verteidiger Jan Gruß und Stürmer Timon Busse, drei Akteure die Schönheider Wölfe verlassen werden. Während Oliver Fengler nach sechs Spielzeiten in Schönheide aus beruflichen Gründen die Schlittschuhe an den Nagel hängt, muss Verteidiger Jan Gruß nach insgesamt sieben Saisons im Wölfe-Trikot leider verletzungsbedingt seine Karriere beenden, nachdem er sich im vergangenen Jahr bei einem Snowboard-Sturz eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte. Für Stürmer Timon Busse geht es indes wieder zurück in seine Heimat nach NRW, von wo er letzte Saison aus beruflichen Gründen nach Schönheide gewechselt war.

Der Schönheider Wölfe e.V. möchte sich bei Oliver, Jan und Timon ganz herzlich für ihr Engagement, die gezeigten Leistungen und die erfolgreichen Zeiten im Wölfe-Trikot bedanken und wünscht allen Drein für ihre private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute

1274 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten