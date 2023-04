Weitere Personalentscheidungen bei den Riverkings

Landsberg. (PM Riverkings) In den letzten Tagen haben die Verantwortlichen der Riverkings wieder viele konstruktive Gespräche und Vertragsverhandlungen mit verschiedenen Spielern geführt. Natürlich gehört...

Landsberg. (PM Riverkings) In den letzten Tagen haben die Verantwortlichen der Riverkings wieder viele konstruktive Gespräche und Vertragsverhandlungen mit verschiedenen Spielern geführt.

Natürlich gehört es bei diesen Gesprächen auch dazu, dass Spieler neue Herausforderung suchen und den HC Landsberg verlassen. Als Ergebnis der letzten Gespräche verlassen den HCL folgende Spieler: Mika Reuter und Emanuel Geiger werden in der kommenden Saison nicht mehr für Landsberg auflaufen. Schweren Herzens lassen die Verantwortlichen die beiden ziehen, die sich neuen sportlichen Herausforderungen stellen wollen. Sowohl Reuter als auch Geiger wurden beim HC Landsberg in der Nachwuchs- Abteilung ausgebildet und haben sich anschließend im Herrenbereich erfolgreich durchgesetzt und im Kader etabliert.

Dazu Vize Präsident Michael Grundei: „Gerne wären wir mit Mika, aber auch Emanuel in die neue Saison gegangen – verstehen aber ihren Wunsch einen neuen Weg zu gehen. Wir als Verein bedanken uns für die gemeinsame Zeit und die jahrelange Treue zum Verein und der Riverkings-Familie. Ebenso wird Adriano Carciola den Weg in die Bayernliga nicht mit gehen. Carciola war in seiner Zeit bei den Riverkings eine wichtige Stütze der Mannschaft. Auch ihm wünschen die Verantwortlichen alles erdenkliche Gute für seine neue sportliche Herausforderung.

Dominic Erdt, Andreas Magg und Manuel Malzer haben sich ebenfalls für neue sportliche Wege entschieden und stehen uns in der neuen Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Erdt absolvierte ebenso einen Teil seiner Hockey-Ausbildung in der Ausbildungsschmiede des HCL. „Bei diesen dreien möchten wir uns auch ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Eis für die Riverkings bedanken. Wir wünschen ihnen an dieser Stelle nur das Beste für ihre sportliche sowie private Zukunft“, so Vize- Präsident Michael Grundei.

Dazu Präsident Frank Kurz: „Wir bedanken uns bei Mika, Adriano, Dominic, Manuel, Andi und Manu für ihren Einsatz auf und neben dem Eis für den Landsberger Eissport. Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir den Jungs natürlich nur das Beste! Insbesondere bedanken wir uns, bei unseren im eigenen Nachwuchs ausgebildeten Spielern Mika Reuter und Emanuel Geiger, die uns auch im Herrenbereich jahrelang die Treue gehalten haben und die wir nun leider schweren Herzens ziehen lassen müssen.“

Mit allen anderen Spielern aus der Mannschaft und potenziellen Neuzugängen befinden wir uns weiterhin noch in Gesprächen und sind guter Dinge in naher Zukunft hier etwas verkünden zu können.

1589 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort