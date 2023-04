Weitere Personalentscheidungen bei den IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Es gibt Neuigkeiten zu vermelden. Als erstes können die KSW IceFighters Leipzig verkünden, dass Filip Stopinski seinen Vertrag verlängert hat und...

Leipzig. (PM IceFighters) Es gibt Neuigkeiten zu vermelden. Als erstes können die KSW IceFighters Leipzig verkünden, dass Filip Stopinski seinen Vertrag verlängert hat und auch in der kommenden Saison für das Team auflaufen wird.

Der gebürtige Pole geht somit in seine dritte Saison als Eiskämpfer.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und glücklich, weiterhin ein Teil dieses Teams zu sein. Leipzig ist eine super Stadt und ich bin froh, hier schon viele tolle Menschen kennengelernt zu haben. Ich glaube an die Richtung, in die sich Organisation und Team entwickeln. Ich werde alles tun, um diese Entwicklung mit voranzutreiben und freue mich auf die kommende Saison, das Team und natürlich unsere Fans“, sagt der gelernte Mittelstürmer zu seiner Verlängerung.

Sein neuer Coach Frank Fischöder, der ihn in einigen Spielen live gesehen hat, freut sich auch auf die Nummer 28 im Trikot seiner Mannschaft: „Filip Stopinski ist eine sehr guter Zwei-Wege-Center, der scoren kann und seine defensiven Aufgaben erfüllt. Man kann sich auf ihn in allen Spielsituationen verlassen.“

Als ersten Neuzugang präsentieren die Leipziger einen jungen, talentierten Stürmer aus der Oberliga Süd. Louis Postel wird vom EC Peiting in die Messestadt wechseln. „Louis wollten wir schon letzte Saison nach Leipzig holen und freuen uns, dass es jetzt geklappt hat“, berichtet der sportliche Leiter der IceFighters Sven Gerike. Der junge Angreifer, der für die KSW IceFighters Leipzig mit der Rückennummer 21 auflaufen wird, durfte schon in den letzten beiden Spielzeiten Oberligaluft schnuppern und erzielte in der vergangenen Saison in 45 Ligaspielen vier Tore und 13 Vorlagen.

Der 19jährige Stürmer sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neuen Erfahrungen in der Oberliga Nord, die Stadt und vor allem auf den Eiszirkus mit seinen Fans. Ich habe bisher nur Gutes über die IceFighters gehört und kann es schon jetzt kaum noch erwarten, endlich wieder auf dem Eis zu stehen.“ Neu-Headcoach Frank Fischöder weiß von seinem neuen Stürmer, „dass er großes spielerisches Potential, Talent und eine ordentliche Portion Ehrgeiz mitbringen wird. Louis kann unserer Offensive Energie und Tempo bringen.“

