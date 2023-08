Weitere Option fÃ¼r die SCR-Offensive

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der DEL2 Club Lausitzer Füchse und der SC Riessersee haben sich auf eine Förderlizenzregelung für den 18-jährigen Stürmer Philip...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der DEL2 Club Lausitzer Füchse und der SC Riessersee haben sich auf eine Förderlizenzregelung für den 18-jährigen Stürmer Philip Ziesche geeinigt.

Bei dem Namen Ziesche werden sicherlich ältere Anhänger des SC Riessersee hellhörig. Der Großvater Joachim Ziesche, war in der Saison 1992/93 (2. Bundesliga) Trainer beim SCR.

Kontakte sind in der Eishockeybranche das A und O, das zeigte sich am Ende des Tages auch bei einem Gespräch zwischen Pat Cortina und dem Trainer der Lausitzer Füchse, Petteri Väkiparta. Beide Trainer kennen sich und beim Gedankenaustausch wurde die Idee geboren, dem jungen Talent Philip Ziesche per Förderlizenz in der Oberliga, wichtige Spielpraxis zu geben. Philip Ziesche durchlief die Nachwuchsmannschaften der Eisbären Berlin und wechselte 2019 in die RedBull Akademie in Liefering/Salzburg, wo er dann bis Ende der letzten Saison ausgebildet wurde. Für die Entwicklung junger Spieler sind regelmäßige Einsätze wichtig, daher, sollte der 18-jährige in der DEL2 nicht zum Zuge kommen, wird er dem Kader der Garmisch-Partenkirchner mehr Tiefe verleihen.

Pat Cortina, Trainer des SC Riessersee: „Philip ist noch jung und hat eine gute Ausbildung in Berlin und in der Akademie (Red Bull) bekommen. Weißwasser hat einige U21 Spieler, einer davon ist Philip. Petteri und ich wollen junge Spieler entwickeln, sie müssen einfach spielen. Wir brauchen junge Spieler und ich hoffe, dass er bei uns seine Einsätze haben wird. Wir wissen mehr, wenn Lausitz sein Trainingscamp beendet hat.“

Sollte Philip Ziesche für den SC Riessersee auflaufen, erhält der junge Stürmer beim Sportclub die Nummer 88.

