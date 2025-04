Weitere LeistungstrÃ¤ger verlassen die Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden zukünftig getrennte Wege mit Scott Feser und Thomas Reichel gehen.

Beide Stürmer werden innerhalb der DEL2 wechseln und neue sportliche Herausforderungen suchen.

Scott Feser wechselte zur Saison 2021/22 von der Ryerson University aus der kanadischen USports zu den Eispiraten und somit auch erstmals nach Deutschland. In insgesamt vier Spielzeiten bestritt der Deutsch-Kanadier insgesamt 178 Spiele für die Eispiraten, in denen er 56 Tore und 60 Assists erzielte. Feser wird zudem als unermüdlicher Arbeiter und vor allem mit seiner sympathischen und überaus kollegialen Art in Erinnerung bleiben.

Thomas Reichel stieß zur Spielzeit 2023/24 von den Grizzlys Wolfsburg aus der DEL zu den Eispiraten und avancierte schnell zu einem Leistungsträger unter Jussi Tuores. Mit 36 Scorerpunkten in der Hauptrunde und 13 weiteren in den Playoffs hatte Reichel so maßgeblichen Anteil am erstmaligen Erreichen des Halbfinals. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der großgewachsene Center immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, konnte letztlich aber doch 18 Punkte in 31 Spielen sammeln und den Westsachsen so zum sportlichen Verbleib in der DEL2 verhelfen.

„Mit Bedauern müssen wir diese Entscheidungen akzeptieren. Hier verlassen zwei ganz wichtige Akteure die Eispiraten. Scotty und Ritchy sind beide vorbildliche Profis und absolut anständige Jungs, die auch maßgeblichen Anteil am Erfolg in der letzten Saison hatten. Ich wünsche beiden persönlich alles Gute für ihre Zukunft. Man sieht sich hoffentlich nächste Saison in der DEL2 auf dem Eis gegeneinander“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

