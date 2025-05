Weitere KaderverÃ¤nderungen in WeiÃŸwasser

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse nehmen weitere Veränderungen im Kader vor: Mit Sebastian Zauner, Jere Henriksson und Lewis Zerter-Gossage verlassen drei Akteure „Hockeytown“ und schlagen neue Wege ein.

Sebastian Zauner (30), Defensivstütze und Führungsspieler

Nach mittlerweile drei Jahren in Weißwasser und 161 Einsätzen verabschiedet sich der Deutsch-Österreichische Verteidiger Sebastian Zauner vom blau-gelben Club. In dieser Zeit steuerte der Abwehrspezialist 43 Punkte (12 Tore) bei und etablierte sich als sicherer Rückhalt vor dem eigenen Tor. Seine kompromisslose Zweikampfstärke und sein ruhiges Auftreten machten ihn sowohl in der Kabine als auch bei den Verantwortlichen zu einem geschätzten Führungsspieler. Zauner wechselt aus privaten Gründen in die Nähe seiner früheren Heimat.

Jere Henriksson (24), kurzfristiger Verstärker aus Finnland

Der im Februar verpflichtete Stürmer Jere Henriksson kehrt in die finnische Liiga zurück. Mit seinen Erfahrungen in der höchsten finnischen Spielklasse im Gepäck traf er in acht Spielen für die Füchse viermal selbst und gab zwei Assists. Durch seinen unermüdlichen Einsatz half er entscheidend dabei, den Klassenerhalt zu sichern und den Einzug in die Pre-Playoffs zu ermöglichen. Henriksson erhielt ein attraktives Vertragsangebot aus der Heimat und nutzt nun die Chance, seine Entwicklung in Finnland fortzusetzen.

Lewis Zerter-Gossage (29), Topscorer mit Pechsträhne

Der deutsch-kanadische Stürmer Lewis Zerter-Gossage wechselte zum Beginn der Saison 2024/25 nach Weißwasser und entwickelte sich schnell zu einem der offensiven Leistungsträger im Team. In nur 36 Spielen sammelte er starke 33 Scorerpunkte, davon 15 Tore. Seine Spielintelligenz, Kreativität und Abschlussstärke machten ihn zu einem ständigen Gefahrenherd für gegnerische Abwehrreihen. Eine Verletzung warf ihn jedoch zwischenzeitlich zurück und verhinderte weitere Einsätze. Dennoch bleibt seine Zeit bei den Füchsen sportlich in bester Erinnerung.

Statement von Jens Baxmann (Sportlicher Leiter) „Sebastian Zauner hat sich hier in der Mannschaft in den vergangenen drei Jahren zu einem Führungsspieler entwickelt. Seine Abwehrarbeit und sein vorbildliches Auftreten auf und neben dem Eis werden uns sehr fehlen. Wir respektieren seine Entscheidung, künftig näher an seiner früheren Heimat spielen zu wollen.

Jere Henriksson war mit seinem Tempo und seiner Torgefahr eine enorme Bereicherung in der entscheidenden Saisonphase. Dank seines Einsatzes haben wir den Klassenerhalt perfekt gemacht und die Pre-Playoffs erreicht. Wir hätten ihn gerne länger bei uns gehalten, wünschen ihm aber für seine Zukunft in der finnischen Liiga alles Gute.

Mit Lewis verlässt uns ein technisch sehr versierter Spieler, der, wenn er auf dem Eis stand, für uns sehr wichtige Treffer erzielt hat. Er möchte sich in Zukunft beruflich neu orientieren, was wir natürlich respektieren.“

Die Lausitzer Füchse danken Sebastian Zauner, Jere Henriksson und Lewis Zerter-Gossage für ihr herausragendes Engagement und wünschen ihnen persönlich sowie sportlich für die kommenden Herausforderungen viel Erfolg.

Der aktuelle Füchse-Kader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky

Headcoach: Christof Kreutzer

Co-Trainer: André Mücke

Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

