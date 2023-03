Weitere KaderergÃ¤nzungen beim EHC Winterthur

Winterthur. (PM EHC) Das Winterthurer Kader für die Saison 23/24 erhält weiteren Zuwachs. Mit einem Zuzug und einer Vertragsverlängerung wird die Hintermannschaft gestärkt. Zudem...

Mit einem Zuzug und einer Vertragsverlängerung wird die Hintermannschaft gestärkt. Zudem wechselt ein junger Stürmer nach Winterthur.

Mit Verteidiger Yannick Hänggi (Bild l.) erhält die Winterthurer Hintermannschaft für die nächsten zwei Saisons viel Erfahrung in ihre Reihen. Der 26-jährige Hänngi wechselt vom EHC Olten in die Eulachstadt. In den vergangenen Jahren absolvierte er Partien beim HC Davos, dem HC Ajoie und dem SC Bern in der National League und spielte in der DEL und der DEL 2. Swiss League-Erfahrung kann er aus seinen Engagements beim HC Thurgau und den Ticino Rockets vorweisen. In der Saison 19/20 war Hänggi bereits schon einmal für den EHC Winterthur im Einsatz. Der Rückkehrer freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison einen grossen Schritt nach vorne machen können.“ Willkommen zurück!

Hannes Kobel (o.r.) wechselt vom MyHockey League-Absteiger Dübendorf nach Winterthur. Der junge Center kam in den letzten Jahren hauptsächlich in der MyHL bei Hockey Huttwil und bei Dübendorf zum Einsatz. Beim EHC Olten konnte der 21-jährige Kobel vergangene Saison bereits etwas Swiss League-Luft schnuppern. Kobel hat einen Vertrag für die Saison 23/24 unterschrieben. „Ich freue mich enorm darauf, mit dem Team ins Sommertraining einzusteigen. Ich werde alles dafür geben, dass wir zusammen eine erfolgreiche Saison haben werden“, lässt sich Hannes Kobel in einem ersten Statement zitieren.

Eine Vertragsverlängerung kann der EHC Winterthur bei Dario Bartholet (u.r.) vermelden. Der Flumser bleibt den Winterthurer Löwen eine weitere Saison erhalten. „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr für den EHC Winterthur spielen zu dürfen. Ich sehe viel Potential und den Willen erfolgreich zu sein“, so Bartholet. In 44 Partien erzielte der 22-jährige Verteidiger in der vergangenen Saison neun Skorerpunkte.

