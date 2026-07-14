Weitere Aufgabe: Korbi Holzer verstärkt Trainerteam der Graz 99ers

Graz. (PM 99ers) Er war vor zwei Jahren ein Transfer-Coup ersten Ranges. Und der Coup ist heute um nichts kleiner.

Meister-Kapitän Korbinian „Korbi“ Holzer (38) bleibt als neuer Development Coach auch künftig ein Teil der Moser Medical Graz99ers. „Ein enormer Mehrwert für unsere Youngster und unser gesamtes Eishockey“, freut sich nicht nur Sportdirektor Philipp Pinter.

Kapitän, Autorität auf dem Eis und in der Kabine, Leader-Figur, Mentor der jungen Wilden, einer jener „Typen“, von denen der Sport viel mehr gebrauchen könnte – Korbinian „Korbi“ Holzer war als einer der Ersten beim Projekt Graz99ers 2.0 mit an Bord. Und er steht für den Erfolg der letzten beiden Jahre, wie kaum ein anderer. Wenn „Korbi“ Holzer, mit 231 NHL-Spielen und gesamt fast 1.000 Spielen in NHL, AHL, russischer KHL, DEL und Deutschlands Nationalteam Momente nach dem Titelgewinn im Pustertal sagte: „Ganz egal in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, dann nahm man ihm das ab, wie keinem Zweiten.

Wohl wissend, dass er mit seiner aktiven Karriere zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen hatte. Zugleich aber insbesondere Sportdirektor Philipp Pinter die Graz99ers-Puzzleteile neu zu schlichten begonnen hatte, um Holzer als einen der Ihrigen zu halten. Und die neue Position als Development Coach ist für Korbinian Holzer wie geschaffen. Einerseits wird er rund um Head Coach Dan Lacroix „dem gesamten Coaching Staff unter die Arme greifen“, sagt Philipp Pinter. Parallel wird er in der steirischen Akademie ebenso auf dem Eis stehen, wie sich bei den Kooperationsteams von den dort „geparkten“ Spielern der Graz99ers laufend ein Bild von deren Entwicklungen machen.

Statements

Philipp Pinter, Sportdirektor: „Wir sind super happy, dass Korbi unserer Organisation als Development Coach erhalten bleibt. Er hat vor zwei Jahren sofort an unsere Visionen geglaubt und als Captain einen großartigen Job gemacht. Nicht nur auf dem Eis als Führungsspieler, sondern vor allem auch abseits davon. Und dort wird er als Trainer anschließen. Durch viel Positions-spezifisches Individualtraining und konkrete Entwicklungspläne wollen wir vor allem unsere jungen Verteidiger auf das nächste Level bringen. Dass Korbi auch in seinem zweiten Karriereweg den 99ers erhalten bleibt, freut mich enorm und ist allgemein ein großer Mehrwert für das Grazer und steirische Eishockey.“

Korbinian Holzer: „Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin ein kleiner Teil der 99ers-Familie bleiben kann und bin sehr dankbar, in dieser Form weitere Coaching-Erfahrungen in einem professionellen und mir bekannten Umfeld sammeln zu können. Die Möglichkeit, auf diese Weise den Grazer Weg mit den Jungs und dem kompletten Staff weiterzuentwickeln, wird eine spannende Aufgabe. Pack‘ ma’s an!“

Zur Person

Korbinian Holzer: Geboren 16. Februar 1988, München. – Mit 15 Jahren Assistent Captain im deutschen Junioren Nationalteam. Ab 2005 DEL 2 (Tölzer Löwen, Eisbären Regensburg), ab 2007 Deutsche Eishockey-Liga DEL (Düsseldorfer EG). – 231 Spiele NHL (Toronto Maple Leafs, Anaheim Maple Leafs, Nashville Predators), 332 Spiele AHL, 30 Spiele KHL (Avtomobilist Yekaterinburg), 310 Spiele DEL, 25 Tore, 77 Scorer Punkte. 91 Länderspiele für Deutschland. Graz99ers 91 Spiele, 9 Tore, 26 Scorer Punkte.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Korbinian Holzer @ Elite Prospects

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro