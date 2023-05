Weitere Abgang bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten bei den Ravensburg Towerstars trennen sich zur nächsten Saison die Wege mit Josh MacDonald. Der kanadische Stürmer...

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten bei den Ravensburg Towerstars trennen sich zur nächsten Saison die Wege mit Josh MacDonald.

Der kanadische Stürmer wird sich einem DEL2-Konkurrenten anschießen.

Josh MacDonald kam zur Saison 2021/2022 nach Ravensburg, er spielte zuvor beim dänischen Vizemeister Aalborg Pirates. In seiner ersten Saison, welche die Towerstars bekanntlich als DEL2-Vizemeister abschlossen, steuerte er 25 Tore und 21 Assists bei, in der jetzt abgelaufenen Meistersaison 2022/2023 konnte sich der 29-Jährige insbesondere in den Playoffs noch einmal steigern und kam bei 30 Toren und 31 Beihilfen auf 61 Scorerpunkte. Josh MacDonald ragte in der DEL2 besonders durch sein Tempo und den technischen Fähigkeiten heraus. Bereits vor Saisonende wurden mit Josh MacDonald Gespräche geführt und seine Zukunft war bis zuletzt noch offen. Jetzt herrscht allerdings Klarheit darüber, dass er Ravensburg verlassen und sich einem anderen DEL2-Konkurrenten anschließen wird.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zum Abgang von Josh MacDonald: „Wir bedauern es, dass uns Josh verlassen wird. Er ist ein toller Mensch und hat die letzten beiden Jahre unserer Mannschaft sehr gutgetan. Leider konnten wir uns aber nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.“

Die Towerstars wünschen Josh MacDonald alles erdenklich Gute für die sportliche und auch private Zukunft und bedanken sich recht herzlich für das Engagement in den vergangenen zwei Jahren.

