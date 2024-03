Weitere AbgÃ¤nge bei den WÃ¶lfen

Freiburg. (PM EHCF) Mit Konstantin Bongers, Ludwig Nirschl und Valentino Klos gibt der EHC Freiburg drei weiter Abgänge aus dem Kader der Saison 2023/24...

Freiburg. (PM EHCF) Mit Konstantin Bongers, Ludwig Nirschl und Valentino Klos gibt der EHC Freiburg drei weiter Abgänge aus dem Kader der Saison 2023/24 bekannt.

Nach zwei Spielzeiten wird Konstantin Bongers in der kommenden Saison kein Teil des Wolfsrudels mehr sein. Aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG kam der Stürmer zur Saison 2022/23 als U21-Förderspieler in den Breisgau und kann dabei 69 Einsätze mit neun Scorerpunkten verteilt auf zwei Spielzeiten auf seinem Konto verzeichnen. Ebenfalls nicht mehr im Kader der Wölfe zur neuen Saison wird der 23-jährige Ludwig Nirschl stehen. Von den Tölzer Löwen aus der Oberliga kam der junge Linksschütze zu den Wölfen und absolvierte hier verletzungsbedingt nur 26 Pflichtspiele, in denen er 20 Scorerpunkt erzielen konnte.

Nach abschließenden Gesprächen konnten sich die Verantwortlichen der Wölfe und der Stürmer auf keine Vertragsverlängerung einigen. Ludwig Nirschl wird sich einem Ligakonkurrenten anschließen.

Auch Valentino Klos wird die Wölfe nach einer Spielzeit wieder verlassen. Der 24-jährige Angreifer war der Dauerbrenner im Kader der Wölfe und absolvierte als einziger Spieler der abgelaufenen Saison alle 52 Hauptrundenspiele, bei denen er 16 Scorerpunkte sammeln konnte.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft im Trikot der Wölfe und wünscht ihnen sportlich als auch privat alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Weg.