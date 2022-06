Weitere AbgÃ¤nge bei den Sharks

Kempten. (PM Sharks) Das Wechselkarussell bei den Kemptenern nimmt so langsam mehr und mehr Fahrt auf. Mit Stefan Rott, Fabian Gmeinder, Philipp Zeiske, Dennis...

Mit Stefan Rott, Fabian Gmeinder, Philipp Zeiske, Dennis Paster und Maximilian Hermann stehen gleich fünf weitere Spieler zukünftig nicht mehr im Kader, die in der letzten Saison das Halbfinale der Bayernliga Playoffs mit den Sharks erreichten. Somit steht auch fest das die Mannschaft des neuen Trainers Brad Miller ein deutlich verändertes Gesicht zur Vorsaison haben dürfte. Dies lässt die Spannung und Vorfreude auf Neuigkeiten in den nächsten Wochen sowie auf die neue Saison natürlich deutlich steigen. Miller und der sportliche Leiter Mike Henkel arbeiten hinter den Kulissen auf jeden Fall eifrig weiter an einer schlagkräftigen Truppe.

Die Sharks bedanken sich bei allen Spielern die den Verein verlassen für Ihren Einsatz und ihr Engagement und wünschen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.