Weitere AbgÃ¤nge bei den Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Nachdem die Kassel Huskies Anfang Mai bereits die ersten Abgänge vermeldet haben, steht nun fest, dass weitere Akteure den nordhessischen Eishockeyclub verlassen werden:

So werden Steven Seigo, Joel Lowry, Pierre Preto, Carson McMillan, Rylan Schwartz und Samuel Dotter in der kommenden Saison nicht mehr dem Huskies-Kader angehören. Auch Tom Geischeimer wird die Nordhessen verlassen und zu den Hammer Eisbären wechseln. Das Kasseler Eigengewächs wird jedoch mit einer Förderlizenz in Kassel ausgestattet und könnte kommende Saison somit auch für die Huskies auflaufen.

Der 22-jährige gebürtige Kasseler Tom Geischeimer lernte das Eishockeyspielen in Kassel und kehrte nach einer Zwischenstation in Rosenheim 2021 zurück nach Nordhessen. Der Verteidiger absolvierte in insgesamt drei Spielzeiten 116 Partien für die Profis der Huskies und stand in der vergangenen Saison auch 27-mal für die Hammer Eisbären und 19-mal für die Bietigheim Steelers auf dem Eis.

Die Kassel Huskies bedanken sich bei den genannten Spielern für ihren Einsatz und wünschen für die persönliche und private Zukunft alles Gute.