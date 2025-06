Weitere AbgÃ¤nge bei den Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Stürmer Oleg Tschwanow und Simon Thiel, sowie Mannschaftsbetreuer Brent Davis verlassen den nordhessischen Eishockeyclub.

Im Vorfeld wurden bereits die Abgänge von Christopher Gibson, Marc-Olivier Duquette, Yannic Seidenberg, David Wolf, Brandon Cutler, Ryan Olsen, Henri Kanninen und Max Faber veröffentlicht.

Oleg Tschwanow war 2022 vom EHC Freiburg an die Fulda gewechselt. In 102 Einsätzen für die Schlittenhunde scorte der 22-jährige Flügelstürmer 14 Punkte (3 Tore). Zudem kam er 33-Mal bei Kooperationspartner Hammer Eisbären zum Einsatz.

Simon Thiel schloss sich den Huskies vergangene Saison an. Zuvor ging er für die Adler Mannheim in der DEL auf Torejagd. Dem 24-Jährigen gelangen in 55 Spielen für die Huskies 16 Punkte (8 Tore).

Mannschaftsbetreuer und Equipment Manager Brent Davis kam 2023 aus Bayreuth an die Fulda und kümmerte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten neben Fabian Körber um das Team. Der 35-jährige Kanadier wird in Zukunft für die Straubing Tigers tätig sein.

Die Kassel Huskies bedanken sich bei Oleg, Simon und Brent für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihnen alle Gute für die sportliche und private Zukunft.

