Weitere Abgänge bei den Gladiators

4. März 2026
Chris Schutz vor Erdings Goalie Leon Meder - © Pauline Manzke
Erding. (PM Gladiators) Bei den Erding Gladiators wird sich das Gesicht der Mannschaft weiter verändern.

Nach der Saison werden auch Marco Pfleger und Leon Meder nicht mehr im Trikot der Gladiators auflaufen.

Besonders schwer fällt der Abschied von Torhüter Leon Meder. Er spielte sich mit seiner offenen Art und starken Leistungen schnell in die Herzen der Fans. Leon war ein entscheidender Garant für den Aufstieg in die Oberliga. Auch dort überzeugte die Nummer 39 mit Reaktionsstärke. Als engagierter Torwarttrainer brachte er zudem wichtige Impulse in die Nachwuchsarbeit ein. Eine schwerwiegende Verletzung beendete seine Spielzeit jedoch frühzeitig. Hoffentlich findet er bald wieder den Weg zwischen die Pfosten.

Mit Marco Pfleger verlässt zudem der Topscorer den Verein. Der Stürmer hatte sich kurz nach Saisonbeginn vom DEL2-Absteiger Selb den Herzogstädtern angeschlossen. In 52 Spielen erzielte er 16 Tore und bereitete 27 weitere vor. Nun stellt er sich einer neuen sportlichen Herausforderung.

„Wir danken Leon und Marco für ihr Engagement und ihren Einsatz“, sagt Pressesprecher David Whitney. „Alle beide haben ihren Beitrag zu unserer Entwicklung geleistet. Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute und sportlich viel Erfolg.“

Gleichzeitig laufen die Kaderplanungen unter der Führung der neuen sportlichen Leitung auf Hochtouren. Mit Spielern aus dem aktuellen Aufgebot sowie mit ersten Neuzugängen wurden bereits Vereinbarungen getroffen. Die entsprechenden Veröffentlichungen folgen, sobald die Tinte trocken ist beziehungsweise die Spieler offiziell von ihren bisherigen Vereinen verabschiedet wurden.

