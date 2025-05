Weitere AbgÃ¤nge bei den Dresdner EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Nach Danny aus den Birken können die Dresdner Eislöwen weitere Abgänge vermelden.

Matej Mrazek wird in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der Eislöwen tragen. Auch Vincent Hessler sowie die Zwillinge Nicolas und Samuel Schindler verlassen die Eislöwen.

Der 24-Jährige Mrazek kam 2015 aus seiner tschechischen Heimat in den Eislöwen-Nachwuchs und das ohne echte Deutschkenntnisse. Nicht nur auf dem Eis büffelte der heute 24-Jährige, verbesserte seine Sprache und wurde zu einem der wichtigsten Spieler im Dresdner Nachwuchs. 2020 erhielt er mit seinem deutschen Pass auch seinen ersten Profivertrag. Seitdem hat Matej Mrazek 226 Spiele für die Eislöwen bestritten, in denen ihm 25 Treffer gelangen und 29 Torvorlagen. Dazu war er auch abseits des Eises durch seine Frohnatur immer ein gern gesehener Gast auf Fanfesten oder Sponsorenveranstaltungen. Der Angreifer hat sich nun für eine neue Herausforderung außerhalb Dresdens entschieden.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Mit Matej verlässt uns nicht nur ein vorbildlicher Eishockeyprofi sondern auch ein ganz feiner Mensch. Wir konnten in den letzten zehn Jahren miterleben, wie er aufgewachsen und gereift ist. Von daher ist da natürlich ein wenig Wehmut dabei. Wir wissen aber, dass Matej seinen Weg gehen wird. Dafür wünschen wir ihm alles Gute.“

Matej Mrazek: „Von einem 15-jährigen kleinen Jungen, der wegen seinem Traum ins Ausland gezogen ist, zu einem DEL2-Meister! Einen besseren Abschluss hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Dresden ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Dazu die Unterstützung der Fans von meinem ersten Profi-Spiel an, das alles werde ich nie vergessen. Nichtsdestotrotz ist es für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung anzugehen und auf die freue ich mich riesig.“

Vincent Hessler kam 2023 als Meister von den Ravensburg Towerstars nach Dresden. Der gebürtige Berliner zeigte sofort seine Stärken als Allrounder, kam sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zum Einsatz. In zwei Jahren absolvierte der 27-Jährige 68 Spiele im Eislöwentrikot. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete 13 Treffer vor.

Auch die Zwillinge Nicolas und Samuel Schindler verlassen die Eislöwen nach nur einer Spielzeit bereits wieder. Im vergangenen Sommer waren die in Tschechien geborenen Zwillinge vom ERC Ingolstadt nach Dresden gekommen. Samuel absolvierte als Abwehrspieler und zeitweise im Angriff insgesamt 63 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Nicolas konnte als einziger Spieler im Eislöwenteam sogar alle 70 Saisonspiele in Hauptrunde und Playoffs absolvieren, verpasste also keine einzige Partie. Der Angreifer kam auf vier Tore und drei Torvorlagen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV