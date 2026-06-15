Weitere Abgänge bei den Blue Devils Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verabschieden Nick Jermain und Daniel Schwaiger.

Der Stürmer und der Verteidiger werden in der kommenden DEL2-Saison nicht in die Max-Reger-Stadt zurückkehren.

Nick Jermain wechselte zur vergangenen Saison von den Maine Mariners aus den USA nach Weiden. Der 30-jährige Stürmer absolvierte aufgrund einer Verletzung nur fünf Spiele für die Blue Devils Weiden.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Nick Jermain galt bereits in der vergangenen Saison als Kandidat für seinen endgültigen Durchbruch. Er ist ein äußerst talentierter Spieler, der neben seinen sportlichen Fähigkeiten auch über die Spielintelligenz verfügt, die ihm langfristig eine erfolgreiche Zukunft im Eishockey ermöglicht. Eine Verletzung zwang ihn jedoch dazu, einen Großteil der Saison auszusetzen, wodurch er seinem Team schmerzlich fehlte. Nick zeichnet sich nicht nur als erfolgreicher Athlet auf höchstem Niveau aus, sondern auch durch seinen vorbildlichen Charakter. Unabhängig davon, welchen Weg seine Karriere künftig nehmen wird, er wird ein hervorragender Botschafter für den Eishockeysport sein. Er hat dem Spiel noch viel zu geben, und ich bin überzeugt, dass jede Organisation, die künftig auf ihn zählen kann, von seinen Qualitäten profitieren wird.“

Daniel Schwaiger kam ebenfalls zur vergangenen Saison in die Oberpfalz. Der 24-jährige Verteidiger wechselte vom PENNY-DEL-Klub Schwenninger Wild Wings nach Weiden und absolvierte seitdem 57 Spiele im Trikot der Blue Devils, in denen ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Dieser junge Mann wird seinen Weg machen und sich als Leistungsträger etablieren. Er war bei seinen Teamkollegen äußerst beliebt und hat deutlich erkennen lassen, dass er das Potenzial besitzt, sowohl auf dem Eis als auch darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zu leisten. Für seine weitere Laufbahn wünschen wir ihm alles Gute. Wir sind überzeugt, dass ihm eine lange und erfolgreiche Karriere im Eishockey bevorsteht.“

Die Blue Devils Weiden wünschen Nick Jermain und Daniel Schwaiger für ihren weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

147 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro