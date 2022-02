Weiter mit hoher Schlagzahl â€“ WÃ¶lfe und Falken zu Gast in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem siegreichen Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse stehen in den nächsten Tagen zwei weitere Heimspiele für die Bayreuth Tigers auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem siegreichen Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse stehen in den nächsten Tagen zwei weitere Heimspiele für die Bayreuth Tigers auf dem Programm.

Am Montag (21.02.22) gastiert der EHC Freiburg im Tigerkäfig, am Mittwoch (23.02.22) kommen die Heilbronner Falken in die Wagnerstadt. Beide Spiele sind Nachholspiele und starten wieder zur gewohnten Zeit um 20 Uhr.

Mit dem EHC Freiburg hat man dabei noch eine ganz aktuelle Rechnung offen: Erst am vergangenen Donnerstag musste man im Breisgau eine 3:5-Niederlage quittieren, bei der man es den Gastgebern bei den Gegentoren zu leicht machte. Zwar kämpfte man sich bis auf 3:4 ran, per „empty net“ gab es dann aber den entscheidenden Gegentreffer. Mit dem slowakischen Stürmer Timotej Sille haben die Wölfe vor dem Wochenende einen weiteren Kontingentspieler verpflichtet, der am Montag in Bayreuth erstmals auflaufen könnte. Nach dem Sieg gegen die Tigers unterlagen die Wölfe am Samstag nach wildem erstem Drittel – mit 3:3 ging es in die Pause – in der Overtime mit 3:4. Bei gleicher Anzahl an Spielen liegt man aktuell 11 Punkte vor den Tigers auf dem 9. Platz der Liga.

Die Heilbronner Falken kommen mit einer Serie von sechs Siegen aus den vergangenen sechs Spielen nach Bayreuth und haben zudem am Montag spielfrei und eine kleine Verschnaufpause. Zuletzt ging es zwei Mal in die Overtime, die man jeweils für sich entscheiden konnte. Auch dank des guten Laufes zuletzt stehen die Falken sehr sicher in den Pre-Playoffs und haben sogar noch die Chancen, mit dem sechsten Platz den direkten Playoff-Einzug zu schaffen. Mit Ilya Andryukhov konnte man im Saisonverlauf eine entscheidende Nachverpflichtung tätigen: Mit einer Fangquote von 92,67 Prozent gehört der Linksfänger zur absoluten Spitzenklasse der Liga.

Für die Tigers wird es darum gehen, die Leistung vor allem in der Defensive zu stabilisieren, um weiter zu punkten. „Wir wollen weniger Fehler machen, das hat gegen Weißwasser schon besser funktioniert“, zeigt sich Trainer Robin Farkas zufrieden mit dem Auftritt gegen die Sachsen: „Gegen Freiburg wollen wir daran anknüpfen und wieder punkten.“ Ob einer der zuletzt fehlenden Spieler ins Lineup zurückkehren wird, entscheidet sich dabei kurzfristig.

-kno-