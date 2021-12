Weiter immer weiter …. DEG trifft auf Straubing

Düsseldorf. (PM DEG) Wir nähern uns der Saison-Halbzeit. Und nach wie vor gilt: Diese Mannschaft macht Spaß! Mit einem Schnitt von 1,62 Punkten belegt...

Mit einem Schnitt von 1,62 Punkten belegt die Düsseldorfer EG derzeit einen sehr guten 7. Tabellenplatz. Auswärts sind die Mannen von Chefcoach Harold Kreis sogar auf dem vierten Rang. Natürlich ist dies nur eine Momentaufnahme, die Spielzeit 2021/22 ist noch lang und das Team benötiget noch jede Menge Punkte. Aber für den Augenblick kann man sich auch einfach mal kurz freuen.

Die Mannschaft spielt mit Liebe, Lust und Leidenschaft. Das muss sie auch, denn die Tabelle ist eng wie selten. Wohl noch nie hatte der Tabellenführer zu dieser Zeit des Jahres einen Schnitt von unter zwei Zählern und der Letzte eine Bilanz von exakt einem Punkt pro Spiel. Alle anderen 13 Teams bewegen sich in einer Spanne von 0,77 Punkten!

Die DEG sollte also auch morgen gegen die Straubing Tigers etwas mitnehmen (14.12., 19.30 Uhr). Denn danach kommt es knüppeldick: Noch vor Weihnachten treffen die Rheinländer auf den EHC Red Bull München (auswärts, Fr., 17.12., 19.30 Uhr), zuhause auf die Grizzlys Wolfsburg (So., 19.12., 17.00), den ERC Ingolstadt (auswärts, Di., 21.12, 19.30 Uhr) und die Adler Mannheim (auswärts, Do., 23.12, 19.30 Uhr). Was ein Programm! Vor allem die Adler werden uns mit Ingrimm erwarten.

Leider muss das immer spannende Bruderduell Eder gegen Eder heute entfallen. Der DEG-Tobi ist gestern mit dem Kopf gegen die Scheibe geprallt, hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und kann morgen nicht gegen Tiger-Andreas spielen. Straubing ist derzeit mit 33 Punkten aus 24 Spielen Tabellen-Neunter. In der Auswärtstabelle sind die Bayern sogar nur Vorletzter, haben aber erst am gestrigen Sonntag glatt mit 5:1 bei den Krefeld Pinguinen gewonnen. Das Team der Rot-Gelben ist also gewarnt.