Weiter gehtÂ´s in Deggendorf â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Aufgrund des etwas schleppenden Starts in die Vorbereitung und der damit verbundenen Absage der ersten beiden Vorbereitungsspiele waren die Tigers auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Aufgrund des etwas schleppenden Starts in die Vorbereitung und der damit verbundenen Absage der ersten beiden Vorbereitungsspiele waren die Tigers auf der Suche nach weiteren Gegnern.

Fündig wurde man mit dem Deggendorfer SC bei einem ehemaligen Liga-Konkurrenten, gegen den man in den Playdowns 2019 den Klassenerhalt in der DEL2 sichern konnte.

Bei den Niederbayern hat man im Sommer doch an nicht wenigen Stellschrauben im Kader gedreht. Zu den bekannten Namen wie Andrew Schembri, Andreas Gawlik und René Röthke wurden einige interessante Namen dazugeholt: Mit Chase Schaber und Tadas Kumeliauskas stehen zwei neue Kontingentstürmer im Aufgebot und mit Niklas Deske gibt es eine neue Nummer 1 im Tor. Aus Landshut sind Verteidiger Elia Ostwald und Stürmer Erik Gollenbeck neu an der Trat, mit Noah Nijenhuis und David Kuchejda vermeldete man zwei Neuzugänge mit Bayreuther Vergangenheit. DSC-Trainer Henry Thom musste in seiner Planung allerdings auch einen schweren Rückschlag hinnehmen: Routinier Thomas Greilinger steht krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung.

Tigers-Trainer Petri Kujala will auf die ordentliche Leistung am Sonntag in Dresden aufbauen: „Die Jungs haben sich gut präsentiert, jetzt können wir auch endlich alle gemeinsam arbeiten auf dem Eis. Jedes Testspiel ist ein gutes Training, das wollen wir auch in Deggendorf nutzen.“ Viele Änderungen wird es nicht geben, verzichten muss Kujala nur auf Dominik Meisinger, der muskuläre Probleme hat, und Juuso Rajala. Ville Järveläinen wird dagegen sein Debüt in dieser Vorbereitung geben.