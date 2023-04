Weiter erstklassig – Augsburger Panther sind sportlich für die DEL qualifiziert – Kommt das Augsburger Personalkarussell nun kräftig in Schwung?

Augsburg. (PM Panther/EM) Nach dem Ausscheiden der aufstiegsberechtigten Kassel Huskies, Krefeld Pinguine und Dresdner Eislöwen aus den Playoffs der DEL2 haben sich die Augsburger...

Augsburg. (PM Panther/EM) Nach dem Ausscheiden der aufstiegsberechtigten Kassel Huskies, Krefeld Pinguine und Dresdner Eislöwen aus den Playoffs der DEL2 haben sich die Augsburger Panther als Hauptrunden-Vierzehnter sportlich für die PENNY DEL-Saison 2023-24 qualifiziert.

Damit sind die Panther neben den Adlern Mannheim, Eisbären Berlin, Kölner Haien und Nürnberg Ice Tigers als eines von nur fünf Teams seit Ligagründung weiterhin erstklassig. Die kommende Spielzeit wird die 30. im Oberhaus des deutschen Eishockeys sein.

Der Fokus richtet sich nun auf das alljährliche Lizenzprüfungsverfahren der Deutschen Eishockey Liga. Die Unterlagen hierfür müssen bis zum 24. Mai 2023 bei der Ligazentrale in Neuss eingereicht werden.

Informationen zum Dauerkartenverkauf für die Saison 2023-24 sowie zu weiteren Personalentscheidungen folgen in den kommenden Tagen und Wochen.

Offiziell stehen aktuell neun Cracks unter Vertrag

„Auch wenn es noch einen Funken Hoffnung auf einen DEL-Verbleib gibt, so konzentrieren sich unsere Planungen zunächst auf die DEL2“, so der neue Trainer und Sportdirektor Christof Kreutzer bei seiner Vorstellung im März.

„Diese Verpflichtung gibt uns die Möglichkeit, abhängig von der Liga, Aufgabengebiete anders zu verteilen und im sportlichen Bereich zusätzlich neue Stellen zu schaffen“, erklärte damals Hauptgesellschafter Lothar Sigl.

Nun haben die Panther Klarheit, dass sie sportlich weiter Mitglied in der DEL bleiben. Daraus ergeben sich zwangsläufig einige neue Fragen in der Kaderplanung. Ganz oben war zu klären, ob Christof Kreutzer die Positionen des Sportdirektors und die des Headcoach auch in der höchsten Spielklasse in Personalunion zu 100% ausfüllen kann? In Schwenningen hatte er interimsmäßig schon einmal beide Aufgaben übernommen. Laut Augsburger Allgemeine soll es auch in der DEL dabei bleiben.

Im Kader für die Spielzeit sind aktuell neun Spieler unter Vertrag.

Tor: Markus Keller

Abwehr: Mirko Sacher, Niklas Länger, Max Renner (Bietigheim), Simon Sezemsky (Frankfurt), Tim Schüle (Bietigheim)

Angriff: T.J. Trevelyan, Marco Niewollek, Justin Volek

Aus dem DEL Kader 22/23 endeten offiziell alle anderen Kontrakte am Saisonende. Ob und wenn ja, welche Optionen nun vertraglich verankert doch noch greifen? Darüber gibt es wenig Klarheit. Aus der Gerüchteküche war zu vernehmen, dass der im November von den Eisbären Berlin verpflichtete Marcel Barinka (22 Jahre, 17 Scorerpunkte in 32 Spielen) auch in der neuen DEL-Saison ein Panther bleiben könnte und ein Wechsel zum Ligarivalen nach Iserlohn mit dem Klassenerhalt hinfällig ist.

Die kommenden Tage und Wochen werden sicherlich in einigen Personalfragen zügig für Klarheit sorgen. Durch die fünf Wochen lang anhaltende Unklarheit über die Ligenzugehörigkeit mussten die Panther zweigleisig planen.

