Weiter alles MÃ¼ller â€“ die Nummer 19 bleibt ein Mammut!

Schongau. (PM EAS) Für Stürmer Matthias Müller lief es in der abgelaufenen Spielzeit eher durchschnittlich.

Seine Vollstrecker-Qualitäten kamen an der Seite der beiden jungen Kanadier nicht so zum Zug, wie in den Vorjahren mit den früheren Sturmpartnern.

In den 79 Punktspielen die Matthias seit 2018 für die Mammuts auflief, hatte der 31-jährige Stümer 49 Tore und 47 Vorlagen erzielen können und war somit immer unter den Toptorjägern der EAS.

In der letzten Spielzeit kamen in 29 Partien weitere 23 Scorerpunkte dazu – davon für seine Verhältnisse bescheidene 7 Tore!

Einen Wert, den der 1,94 m große Stürmer gern weiter ausbauen möchte und so stürmt er auch 2023/2024 im gelb-schwarzen Trikot mit der Nr. 19 für die Mammuts in der Bayernliga!

