Weite Fahrt nach Ravensburg verlief punktlos

Forst. (PM SC Forst) Die weite Fahrt nach Ravensburg brachte sportlich gesehen keinen Vorteil für die Nature Boyz, denn nach einem schwachen 2. Spieldrittel...

Forst. (PM SC Forst) Die weite Fahrt nach Ravensburg brachte sportlich gesehen keinen Vorteil für die Nature Boyz, denn nach einem schwachen 2. Spieldrittel blieben die Punkte nach einer 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)-Niederlage bei den Oberschwaben.

Der Start in dieses wichtige Spiel gelang den Männern um die Trainer Marus Ratberger und Christian Kratzmeir sehr vielversprechend, denn die Hausherren fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Die Räume waren eng, die Defensive arbeitete sehr effektiv. Kam mal ein Puck Richtung Forster Tor, Thomas Zimmermann war stets zur Stelle. In der äußerst fair geführten Partie gingen die Forster in der 12. Spielminute durch Marco Mooslechner auf Zuspiel von Tobias Estermaier und Julian Kraus verdient in Führung. Mit dem 0:1 im Rücken begann das Mitteldrittell.

In den ersten Minuten des zweiten Drittels agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. In der 26. Minute glichen die Hausherren zum 1:1 aus. Dieses Tor beflügelte jetzt die Gastgeber, die immer überlegener agierten. In der 32. Spielminute gerieten die Natue Boyz mit 2:1 in Rückstand. Die Hausheren bauten die Führung in der 35. Spielminute auf 3:1 aus. Doch bereits in der 38. Minute konnte Matthias Müller auf Zuspiel von Tobias Zimmert auf 3:2 verkürzen. Die Freude darüber währte jedoch nur 32 Sekunden, denn die Oberschwaben stellten den alten Toreabstand wieder her, somit ging es beim Stand von 4:2 ins Schlußdrittel.

Im Schlußabschnitt agierten die Nature Boyz wieder gesicherter und generierten diverse Tormöglichkeiten. In der 46. Spielminute kam Hoffnung auf, denn Tim Vogl verwertete ein Zuspiel von Sebastian Schattmaier zum 4:3-Anschlußtreffer. Die Euphorie dauerte nach diesem Tor genau 38 Sekunden, dann lagen die Gäste wieder mit 2 Toren im Rückstand, die Hausherren erhöhten auf 5:3. Es ergaben sich noch Chancen auf beiden Seiten, Tore fielen jedoch keine mehr. Mit dieser Niederlage wurde die Chance vergeben, die Tabellensituation zu verbessern.

Statistik:

0:1 (11:05) Mooslechner (Estermaier, Kraus)

1:1 (25:21) Raivakhovkyi (Böhm)

2:1 (31:26) Gutekunst (Repka)

3:1 (34:31) Raivakhovskyi (Gutekunst)

3:2 (37:17) Müller (Zimmert)

4:2 (37:49) Kirch A. (Reiner)

4:3 (45:16) Vogl (Schattmaier)

5:3 (45:54) Kirsch S. (Jäger, Urmaniak)

Strafzeiten:

Ravensburg 1b 4 Min.

Nature Boyz 2 Min.

Zuschauer: 167

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV