Weite AuswÃ¤rtsfahrt: Starbulls gastieren nach dem 0:8 Heimdebakel gegen Ravensburg am Dienstag in Krefeld

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein desaströses Wochenende liegt hinter den Starbulls Rosenheim. Doch bereits am Dienstag steht der 43. Spieltag der DEL2 auf dem Programm...

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein desaströses Wochenende liegt hinter den Starbulls Rosenheim. Doch bereits am Dienstag steht der 43. Spieltag der DEL2 auf dem Programm – mit dem Rosenheimer Auswärtsspiel in Krefeld.

Es ist die mit – einfach – knapp 750 Kilometern weiteste Auswärtsfahrt der Starbulls. Beim ersten Mal Anfang November nahmen die Grün-Weißen dabei vom Niederrhein einen verdienten Punkt mit an die Mangfall.

Die Krefelder Pinguine sind mit Aufstiegsambitionen in die DEL in die Saison gestartet. Obwohl inzwischen (nach Boris Blank und Herbert Hohenberger) mit Greg Poss bereits der dritte Headcoach hinter der Bande steht, rangieren die Schwarz-Gelben aber nur knapp vor der Playdown-Zone mit derzeit zwei Zählern Vorsprung auf die elfplatzierten Selber Wölfe. Das Heimspiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Freiburg verloren die Pinguine am Sonntag 2:5 und stehen damit unter Zugzwang und Erwartungsdruck der eigenen Fans in der Yayla-Arena, wo auch am Dienstag mit einer großen Kulisse zu rechnen ist. Mit im Schnitt 4.786 Besuchern ist der vor zwei Jahren in die DEL2 abgestiegene Standort die Zuschauer-Hochburg der Liga.

Beim ersten Gastspiel am 3. November zeigten sich die Starbulls von der langen Anreise und der besonderen Stimmung in Krefeld unbeeindruckt und lieferten eine starke Leistung ab, versäumten aber mehrfach den möglichen Siegtreffer und mussten sich nach Shoot-out mit 1:2 geschlagen geben. Vor dem damaligen Vergleich waren sie mit den Pinguinen punktgleich, nun hinken sie ihnen zehn Zähler hinterher.

Angesichts des deutlich schlechteren Torverhältnisses gegenüber allen Konkurrenten müssten die Starbulls in den verbleibenden zehn Spielen zehn Punkte auf die Konkurrenz gutmachen und noch drei andere Mannschaften überholen, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Doch selbst, wenn dieses Unterfangen inzwischen fast aussichtslos erscheint, kann jeder ergatterte Punkt sehr wertvoll sein. Denn in der Abstiegsrunde entscheidet die Platzierung erstmals nicht nur über den Heimvorteil. Der Elftplatzierte braucht in der ersten Runde nur zwei, der Tabellenzwölfte nur drei Siege zum Klassenerhalt, der jeweilige Gegner dagegen vier Erfolge. In der zweiten Playdown-Runde benötigt das in der Hauptrunde besser platzierte Team drei Siege zum Klassenerhalt, das schlechter platzierte dagegen vier. Auf den Tabellenzwölften, die Dresdner Eislöwen, haben die Starbulls derzeit zwei Zähler Rückstand. Der Rosenheimer Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers beträgt noch neun Punkte.

In Krefeld will die Starbulls-Mannschaft nach einem bitteren Null-Punkte-Wochenende und trotz der 2:6-Derbyniederlage in Landshut und dem 0:8-Heimdebakel gegen Ravensburg zeigen, dass sie in die DEL2 gehört. Die Rosenheimer Saison-Bilanz gegen die Pinguine ist bislang positiv, in den beiden Heimspielen gingen die Grün-Weißen als Sieger vom Eis (6:3 und 2:1 nach Verlängerung). Das Spiel am Dienstag in der Yayla-Arena beginnt um 19:30 Uhr, die Liveübertragung ist buchbar auf www.sprade.tv.

Rosenheimer Heimdebakel gegen Ravensburg

Eigentlich wollten sich die Starbulls Rosenheim im Sonntagsheimspiel gegen die Ravensburg Towerstars für die verdiente 2:6-Derbyniederlage zwei Tage zuvor in Landshut rehabilitieren. Doch der in Ansätzen dazu erkennbare Wille reichte gegen den strukturiert und effektiv auftretenden Vorjahresmeister der DEL2 nicht. Einmal mehr wurden den Starbulls mangelnde Chancenverwertung, unerklärliche Abwehrfehler und unnötige Strafzeiten zum Verhängnis. Diesmal fiel die Niederlage vor 3.582 Zuschauern im ROFA-Stadion mit 0:8 desaströs aus.

Dominik Daxlberger, Dominik Kolb und Sebastian Cimmermann standen nach ihrer Pause am Freitag in Landshut wieder im Rosenheimer Team, dafür waren Denis Shevyrin, Marvin Feigl und Kilian Kühnhauser gegen Ravensburg nicht dabei. Das Starbulls-Tor hütete Christopher Kolarz.

Bei einem frühen, variabel aufgezogenen Powerplay machten die Starbulls zunächst eine gute Figur und Lukas Laub hatte per Direktabnahme sogar den Führungstreffer auf dem Schläger (5.). Doch als die Gäste wieder komplett waren, führte ein einfacher Spielzug zum 0:1. Matt Alfaro legte quer auf Noah Dunham, der inmitten der fünf Rosenheimer Feldspieler ungehindert zur Direktabnahme kam und unhaltbar ins rechte untere Eck traf (7.). Es war der erste Saisontreffer in der DEL2 für den Förderlizenzspieler aus Ingolstadt. Und bei seiner nächsten Eiszeit legte Dunham gleich seinen zweiten Treffer nach und schob ein Zuspiel von Julian Eichinger aus kurzer Distanz zum 0:2 ein. Die Gäste hatten einen Rosenheimer Angriff abgefangen und gekontert, die Starbulls zeigten sich in der Rückwärtsbewegung den entscheidenden Tick zu langsam (10.).

Das 0:3 erzielte Matt Alfaro in Überzahl mit einem platzierten Handgelenkschuss, der hoch im kurzen Eck einschlug (18.). Rosenheim spielte in Unterzahl, weil Stefan Reiter eine große Strafe plus Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten hatte. Reiter wurde von Florin Ketterer nach einem schon abgeschlossenen Zweikampf völlig unnötig auf das Eis gecheckt. was aber ungeahndet blieb, und revanchierte sich – allerdings auf absolut unpassende Art und Weise per Stockcheck (13.).

Im zweiten Drittel machten die Starbulls Druck, schossen aus vielen Lagen, schnupperten an einem Treffer, hatten aber kein Abschlussglück. Gästekeeper Ilya Sharipov konnte sich einige Male auszeichnen, mehrfach trafen die Rosenheimer Stürmer aber auch falsche Entscheidungen. Als Reid Duke sich bei einer Einzelaktion die Scheibe abluchsen ließ, konterten die Towerstars effektiv. Noah Dunham entschied das Laufduell gegen Stefan Tramm für sich und vollendete frei vor Kolarz zu seinem dritten Treffer (31.). Nach einer unnötigen Strafzeit gegen Chris Dodero erhöhten die Gäste in Überzahl auf 0:5. Fabian Dietz war am Rosenheimer Torraum völlig frei und staubte nach einem Schuss von Charlie Sarault ab (37.).

In der Anfangsphase des letzten Drittels erhöhte Robbie Czarnik auf 0:6 (43.). Danach kam von den Hausherren offensiv kaum noch etwas und die Defensivstruktur ging phasenweise völlig verloren. Patrik Mühlberger, der nach dem sechsten Gegentreffer für Kolarz übernommen hatte, zeigte starke Paraden – hatte aber Pech, dass er den Puck bei einem Pass von Luigi Calce von hinter der Grundlinie selbst zum 0:7 ins Tor lenkte (50.). Den letzten Treffer zum 0:8 erzielten die Gäste aus Oberschwaben durch Maximilian Hadraschek sogar in Unterzahl (53.).

Bereits am Dienstag steht ein weiterer regulärer Spieltag in der DEL2 auf dem Programm. Die Starbulls Rosenheim treten auswärts gegen die Krefeld Pinguine an. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, die Liveübertragung der Partie ist auf www.sprade.tv buchbar. Das nächste Rosenheimer Heimspiel findet am Freitag um 19:30 Uhr gegen die Selber Wölfe statt