WeiÃŸwasser: Startschuss fÃ¼r die Zukunft – Es geht endlich los! Spendenaktion fÃ¼r Flexbande und U17-Nachwuchs ist online!

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Jetzt zählt’s! Die Lausitzer Füchse starten ihre große Spendenaktion, um zwei entscheidende Projekte zu realisieren, die bereits mehrfach angekündigt wurden: die Anschaffung der modernen Flexbande in der Eisarena Weißwasser und die Förderung der U17 der Lausitzer Jungfüchse.

Die U17 ist in die höchste deutsche Nachwuchsliga aufgestiegen – ein Meilenstein für den Eishockey-Nachwuchs in Weißwasser! Doch mit diesem Erfolg steigen auch die finanziellen Herausforderungen.

Insgesamt geht es um einen Betrag von 100.000 Euro

• ca. 75.000 Euro für den Eigenanteil an der vorgeschriebenen Flexbande

• 25.000 Euro für die zusätzlichen Kosten der U17 in der Division 1

So kann man den Füchsen helfen:

Crowdfunding: Unterstützt die Füchse einfach und schnell über die Spendenplattform betterplace.org. Ihr könnt einen Betrag selbst wählen oder einen Standardvorschlag annehmen. Zahlungen sind per PayPal, Überweisung und weiteren Methoden möglich, und ein Spendenbeleg kann direkt ausgedruckt werden.

Spenden vor Ort: Wer lieber persönlich spenden möchte, kann dies in der Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse im Prof.-Wagenfeld-Ring 70, der Geschäftsstelle des Eissport Weißwasser e.V. sowie im Fanshop Hockeyfuchs Lausitz im Prof.-Wagenfeld-Ring 6c in Weißwasser gern tun.

Die Lausitzer Füchse – Tradition und Zukunft: Seit über 90 Jahren sind die Lausitzer Füchse Teil der deutschen Eishockeygeschichte. Mit 25 DDR-Meistertiteln und unserem Kampfgeist wollen wir auch in der DEL2 weiterhin eine tragende Rolle spielen. Als kleinster Standort der Liga brauchen wir jetzt mehr denn je den Rückhalt unserer Fans.

Nachwuchs fördern – die Zukunft des Eishockeys:

Mehr als 200 Kinder und Jugendliche trainieren bei den Füchsen – sie sind die Profis von morgen. Mit dem Aufstieg in die höchste Liga im U17-Bereich schaffen die Lausitzer echte Perspektiven für einheimische Talente.

Das Ziel: Junge Spieler in Weißwasser ausbilden und an die Füchse-Profis heranführen. Lasst uns gemeinsam für die Zukunft des Eishockeys in Weißwasser kämpfen. Unterstützt uns – für die Flexbande, den Nachwuchs, für die Tradition, für unsere Zukunft!

