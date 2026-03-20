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Weißwasser: Saison-Aus für Marlon Braun

Füchse Verteidiger muss nach Verletzung vorzeitig passen

20. März 20261 Mins read64
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Marlon Braun - © J. Gischel, Lausitzer Füchse
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Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse müssen im laufenden Playoff-Viertelfinale der DEL2 auf Verteidiger Marlon Braun verzichten.

Der Spieler zog sich im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Kassel Huskies in der Probonio Arena eine Oberkörperverletzung zu und wird für den Rest der Saison ausfallen.

Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen steht fest, dass ein Einsatz in den verbleibenden Playoff-Partien nicht mehr möglich ist. Der Verteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 37 Spiele im Trikot der Blau-Gelben und steuerte dabei zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei.

Der Ausfall von Marlon Braun trifft die Lausitzer Füchse in einer entscheidenden Phase der Saison. Entsprechend äußerte sich Cheftrainer Christof Kreutzer: „Der Ausfall von Marlon ist für uns sehr bitter, gerade jetzt in den Playoffs.“

Die Lausitzer Füchse wünschen Marlon Braun eine schnelle, unkomplizierte und vollständige Genesung.

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