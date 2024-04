WeiÃŸwasser: Erste Kaderentscheidungen in Hockeytown stehen fest

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Nachdem die Saison 2023/24 mit einer großartigen Party und über 1000 Fans beendet wurde, werden bereits erste Gespräche mit allen...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Nachdem die Saison 2023/24 mit einer großartigen Party und über 1000 Fans beendet wurde, werden bereits erste Gespräche mit allen Spielern aus dem aktuellen Kader geführt, um die Personalien für die kommenden Aufgaben festzuzurren.

Den Verantwortlichen um den sportlichen Berater Jens Baxmann ist es gelungen, mit Eric Valentin vorzeitig eine Vertragsverlängerung bis 2028 zu vereinbaren. Eric hat mit seinen Leistungen überzeugt und fühlt sich selbst hier in Weißwasser auch sehr wohl, sodass die Entscheidung schnell feststand. Eric Valentin kam während der laufenden Saison 2021/22 zu den Lausitzer Füchsen. Seitdem bestritt er 147 Spiele im Trikot der Weißwasseraner und konnte 57 Punkte auf seiner Scorerliste verbuchen. Als weiterer Spieler hat Louis Anders seinen Vertrag bei den Blau-Gelben um weitere zwei Jahre verlängert. Der 22-jährige Stürmer kam in der Saison 21/22 nach Weißwasser und erlangte seitdem 43 Punkte für sich und die Lausitzer Füchse.

Währenddessen weitere Gespräche über mögliche Vertragsverlängerungen laufen, hat sich ein Teil der Spieler bereits entschieden, den Fuchsbau zu verlassen. So werden Lukas Valasek, Samuel Dove-McFalls, Dominik Bohac, Ville Järveläinen, Julian Wäser, Tommi Steffen, Sam Ruopp, Daniel Visner, Ilija Fleischmann sowie Justin van der Ven in der kommenden Saison nicht mehr im Kader der Füchse stehen. Des Weiteren verlassen der langjährige Physiotherapeut Florian Ostermann und der Torwarttrainer Joonas Rantanen den Fuchsbau. Wir danken allen Spielern und Offiziellen für ihren Einsatz und ihre Professionalität, die sie hier in Weißwasser an den Tag legten. Damit verbunden sind beste Wünsche für die private und sportliche Zukunft.

Weiterhin konnten bereits fünf Neuzugänge vertraglich fest gemacht werden. Über diese Personalien werden zeitnah entsprechende Mitteilungen veröffentlicht.

Der aktuelle Kader für die kommende Saison sieht im Moment wie folgt aus

Tor: Matthew Galajda

Verteidigung: Marlon Braun

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden

Co-Trainer André Mücke