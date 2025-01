Weiß und Doppelpcker Matsumoto beenden Krefelder Ergebniskrise – Thomas Popiesch: „Wir haben heute Konstanz und Selbstvertrauen gewonnen“

Krefeld. (PM Pinguine) Am Sonntagabend zeigten die Krefeld Pinguine eine starke Reaktion auf ihre Ergebniskrise der letzten Spiele und besiegten die Eispiraten Crimmitschau vor heimischem Publikum verdient mit 3:0.

Besonders Jon Matsumoto und Felix Bick ragten aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus: Matsumoto erzielte zwei Tore und eine Vorlage, während Bick mit einer fehlerfreien Leistung im Tor den Shutout feierte.

Nach einer offensiv enttäuschenden Vorstellung am Freitag präsentierten sich die Pinguine von Beginn an zielstrebiger und aggressiver. Es dauerte bis zur 18. Minute, bis der Bann gebrochen war: Lucas Lessio zog über die linke Seite an, setzte Kapitän Alexander Weiß am zweiten Pfosten in Szene, und dieser verwandelte mit einem gezielten und sehenswerten Schuss unter die Latte zur 1:0-Führung.

Auch in Unterzahl zeigten die Krefelder Entschlossenheit, als Felix Bick gegen Tobias Lindberg mit einem schnellen Schonerreflex parierte.

Mit frischem Schwung starteten die Schwarz-Gelben ins zweite Drittel und belohnten sich früh: Nach einem Nachschuss von Matsumoto, der einen Abpraller von Max Newton verwertete, stand es in der 24. Minute 2:0.

Die Pinguine dominierten das Spiel weiter und setzten Crimmitschau zunehmend unter Druck. Trotz starker Paraden von Oleg Shilin konnten die Gäste einen weiteren Treffer nicht verhindern: In der 38. Minute traf Matsumoto erneut, als er einen Abpraller von Maximilian Adam mühelos am langen Pfosten einnetzte.

Im letzten Drittel konzentrierten sich die Pinguine auf die Verwaltung ihrer Führung. Die Defensive stand sicher, und Felix Bick war bei den wenigen gefährlichen Aktionen der Gäste zur Stelle. Auch als das Spiel hitziger wurde – unter anderem durch eine Verletzung des Schiedsrichters Alexander Singer und einen Check gegen Tim Schütz –, ließen sich die Krefelder nicht aus der Ruhe bringen.

Am Ende stand ein hochverdienter Sieg, der nicht nur die drei Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben brachte.

Nach einer schwierigen Phase zeigten die Krefeld Pinguine eine klare Leistungssteigerung. Eine disziplinierte Abwehrarbeit, Effizienz in der Offensive und ein überragender Felix Bick im Tor waren die Schlüssel zum Erfolg. Mit diesem Sieg können die Schwarz-Gelben wieder optimistischer auf die nächsten Spiele blicken.

Zahlen zum Spiel

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore: 1:0 (17:39) Weiß (Lessio, Matsumoto), 2:0 (23:51)(PP) Matsumoto (Newton, Vandane), 3:0 (37:01) Matsumoto (Cerny, Adam)

Schüsse: 39:19

Strafminuten: 8:10

Zuschauer: 6168

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Wir haben uns von Anfang an vorgenommen als Team kompakt aufzutreten. Gerade, wenn man sieht, dass wir in den letzten Wochen teilweise für gutes Eishockey nicht belohnt wurden, war es uns wichtig, dass wir heute eine Konstante reinbekommen. Das haben wir denke ich ganz gut geschafft. Es hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass wir die ersten PK-Situationen gut überstanden haben. Wir waren gewarnt, dass Crimmitschau auch da eine hohe Qualität hat. Wir haben sehr viel Laufarbeit betrieben und hintenraus auch einfach von den guten Special-Teams profitiert. Sie haben den Unterschied gemacht. Gerade in der jetzigen Phase der Saison geht es auch darum, in diesen Situationen Druck aufzubauen. Zudem konnten wir ein wenig Selbstvertrauen aufbauen und auch Felix Bick hat gute Arbeit geleistet und konnte seinen Shutout feiern. Danke der Fans, die wieder ein gutes Gespühr dafür hatten, wann sie die Mannschaft pushen müssen, hatte ich nie das Gefühl, dass wir eine Schwäche-Phase hatten. Wir haben heute Konstanz und Selbstvertrauen gewonnen.“

