WeiÃŸ-Blaue vermelden weiteren Abgang

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem Ende der Saison 2024/25 gibt der SC Riessersee einen weiteren Personalwechsel bekannt: Stürmer Marino Brlic wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Weiß-Blauen auflaufen.

Der 21-Jährige sucht eine neue sportliche Herausforderung, um mehr Einsatzzeiten zu erhalten.

Brlic erzielte am 22. November 2024 bei dem 5:2-Auswärtssieg in Füssen seinen ersten Treffer in der Oberliga und war darüber hinaus an sechs weiteren Toren beteiligt.

Der SC Riessersee bedankt sich herzlich bei Marino Brlic für seinen Einsatz und seine Leistungen im Trikot der Weiß-Blauen. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute.

