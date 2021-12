Weihnachtsspiele fÃ¼r den SCR

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem Heimsieg gegen Füssen und der Niederlage in Peiting, geht es für den SC Riessersee Schlag auf Schlag weiter. Es...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem Heimsieg gegen Füssen und der Niederlage in Peiting, geht es für den SC Riessersee Schlag auf Schlag weiter.

Es geht zunächst gegen die zwei Spitzenteams aus der Oberliga Süd. Bereits am heutigen Mittwoch um 19:30 Uhr sind die Werdenfelser bei den Starbulls Rosenheim zu Gast. Vor 12 Tagen lautete die Paarung ebenfalls Rosenheim gegen Garmisch-Partenkirchen – in dem Spiel konnte sich der aktuelle Tabellenzweite von der Mangfall mit einem 6:1 schadlos halten.

Am 2. Weihnachtsfeiertag ist dann der souveräne Tabellenführer aus Weiden im Olympia Eissportzentrum zu Gast. Das Spiel beginnt am Sonntag wie gewohnt um 18 Uhr. Das dritte Spiel innerhalb von nur sechs Tagen ist dann ebenfalls im heimischen Olympia Eissportzentrum. Am Dienstag (28.12.21) sind die Lindau Islanders um 20 Uhr der Gegner des SCR.

Tickets für die Heimspiele gibt es wie gewohnt in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3dc8Xm4. Sämtliche Spiele werden auch auf Sprade-TV übertragen.

Wir möchten nochmals auf die Zugangsregeln für Zuschauer (2G Plus) zu unseren Heimspielen hinweisen. Ausführliche Information finden sich auf unserer Homepage: www.scr.de/tickets