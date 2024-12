Weihnachtsgeschenk fÃ¼r Lakers-Fans: Julius Honka kommt! â€Š

Rapperswil. (PM Lakers) Grosser Erfolg für die SC Rapperswil-Jona Lakers an der Transferfront: Mit Julius Honka kommt im Sommer ein absoluter Top-Verteidiger für die nächsten zwei Jahre zum SCRJ.

Der 29-jährige Verteidiger gehört mit aktuell 18 Punkten aus 32 Spielen für den HC Davos zu den besten drei Verteidigern der National League. Der Finne hat in dieser Saison bereits dreimal das «game winning goal» erzielt – Bestwert beim HCD. Der Finne kam im letzten Jahr in die Schweiz und wurde nach 25 Spielen für den SC Bern an Genf-Servette ausgeliehen. Mit den Genfern gewann er in diesem Frühjahr die Champions Hockey League, bevor er für ein Jahr bei Davos unterschrieb.

Honka ist ein NHL-Erstrunden-Draft, er wurde 2014 als Nummer 14 von den Dallas Stars gezogen. Insgesamt spielte der finnische Nati-Verteidiger von 2013 bis 2019 während sechs Jahren in Nordamerika und kam dabei auf 87 Spiele für die Dallas Stars (13 Punkte) und 225 Einsätze für die Texas Stars in der AHL (116 Punkte). 2019 kehrte Julius Honka nach Europa zurück, ab 2021 war er für zwei Saisons im schwedischen Luleå unter Vertrag. In seiner ersten Saison mit den Nordschweden war er mit 10 Toren bester Schütze unter allen Verteidigern der schwedischen Liga und stand mit Luleå zudem im Playoff-Final. Der U20-Weltmeister von 2014 war mit Finnland ausserdem auch zweimal an einer Weltmeisterschaft dabei.

«Mit 29 Jahren ist Julius im besten Eishockey-Alter», sagt Sportchef Janick Steinmann zur Verpflichtung von Honka und erklärt ausserdem: «Seine Skorerwerte machen deutlich, dass die Offensive zu seinen grossen Stärken gehört. Aber Honka ist auch defensiv verlässlich, er bringt also alles mit, um bei den Lakers eine zentrale Rolle zu spielen.» Julius Honka ist Rechtsschütze und 1.81 Meter gross. Er hat beim SCRJ einen Vertrag für zwei Jahre bis 2027 unterschrieben.

Die SC Rapperswil-Jona Lakers wünschen allen wunderbare Weihnachten, erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!

