Weiher-Hockey – Wie sich Buben frÃ¼her ohne viel Geld als â€žChneblerâ€œ betÃ¤tigten

von Fabian Brändle Eishockey ist ein Sport, der relativ viele Ressourcen und so manche teure Ausrüstungsgegenstände erfordert: Schlittschuhe, Körperschutz, in unseren Zeiten Helme und...

von Fabian Brändle

Eishockey ist ein Sport, der relativ viele Ressourcen und so manche teure Ausrüstungsgegenstände erfordert: Schlittschuhe, Körperschutz, in unseren Zeiten Helme und für den „Goalie“, Beinschoner sowie eine Maske, dann natürlich ein Eisfeld, einen Puck. In den 1940er Jahren kostete die komplette Ausrüstung für einen Spieler über 100 Franken – dafür musste zu jener Zeit ein Bauarbeiter etwa eine Woche lang arbeiten! Solche Aufwendungen konnten sich Kinder und Jugendliche aus der Unterschicht kaum leisten.

Eishockey wurde im Schweizer Mittelland unter anderem wegen der Erfolge der Nationalmannschaft um den legendären Davoser Richard „Bibi“ Torriani und die Gebrüder Cattini in den 1930er Jahren populär. Der „Zürcher Schlittschuhclub“ (ZSC) lockte auf der offenen Eisbahn Dolder manchmal bereits mehrere tausend Fans an, namentlich dann, wenn es gegen den HC Davos um die Meisterschaft ging. Auch Länderspiele gegen das „Dritte Reich“ oder gegen die Tschechoslowakei lockten die Massen in Zürich oder in Basel an. Das Radio übertrug solche Länderspiele. Kein Wunder also, wenn auch die Zürcher und Winterthurer Buben ihren Idolen nacheiferten.

Von der Unerreichbarkeit einer „richtigen“, kompletten, „offiziellen“ Ausrüstung schreibt mit Blick auf die späten 1930er Jahre der Bauernbube Adolf Greuter aus Seuzach:

„Wir Bauernbuben, die wir zu Hause gratis arbeiteten und kaum Sackgeld bekamen, mussten froh sein, wenn wir für den Eislauf ein paar mit Schlüsseln zu befestigende, Schuhsohlen verschleissende Schlittschuhe organisieren konnten. Solche mit Hohlschliff waren schon ein Luxus.“

Auch ein Spielfeld war nicht einfach zu bekommen. Mit der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg verloren die Spieler aber 1940 ihren Trainingsplatz auf dem „Seuzemer Weiher.“ Auch ein in Fronarbeit erstelltes neues Spielfeld wurde 1946 in ein Naturschutzgebiet umgewandelt.

Doch auch die ärmeren Knaben und Jugendlichen wollten im Winter regelmässig „chneblen“, sich messen, das Eis beherrschen, kurven, passen und Tore schiessen. Ihr favorisiertes Gelände war die freie Natur, ihre Eisfelder waren gefrorene Teiche und Weiher in Rietlandschaften.

Der Bubiker Hans Kägi erinnerte sich an solche Spiele in der Umgebung seines Dorfes in den 1960er Jahren, erinnert sich an das empfundene Glück, wenn der Gemeindearbeiter endlich das Eis frei gab:

„Dies war, mit etwas Glück, manchmal schon vor Weihnachten der Fall, so dass die Jugend die schulfreien Tage auf dem Hüsliriet verbringen konnte.“ Bei idealen Wetter-Bedingungen entstand Eis „so hart wie Panzerglas, mit spiegelglatter Oberfläche und so durchsichtig, dass man an den untiefen Stellen einzelne Pflänzchen auf dem Grunde sehen konnte. An den etwas tieferen Stellen liess der moorhaltige Untergrund das Eis dunkel erscheinen. Wir sprachen dann jeweils von «Spiegeleis» oder von «schwarzem Eis» – das beste, was man zum «Schliifschüenle» haben konnte.“ Ein Föhntag konnte jedoch genügen, um der ganzen Pracht ein abruptes Ende zu bereiten. So war die Eiszeit damals beschränkt auf die frostigen Tage. Das galt auch für viele organisierte Vereine aus dem Mittelland.

Das Natureis hatte so seine Tücken, „Isblaatere“ beispielsweise, welche die Akteure zu Fall brachten. Wer hinfiel, tat so, als wäre nichts geschehen, auch wenn es ganz fest schmerzte, denn die Schadenfreude der Beobachter war stets präsent. Einmal stürzte Hans Kägi so unglücklich, dass der Dorfarzt Dr. Lietha mit einer dicken Nadel eine Punktuation vornehmen musste „und damit Blut und Sekret in den grossen Glaszylinder zog.“

Vorbilder der Knaben waren natürlich die weltbesten Profis aus Kanada. Von diesen sagte man, dass sie barfuss in die Hockeyschuhe steigen würden. Also zogen auch die Bubiker Buben möglichst dünne Socken an. Den Eishockeystock („Chnebel“/“Chelle“) erwarb Hans Kägi im Geschäft Herrn Braunschweilers, der eine kleine Sattlerei betrieb. Dort gab es auch Pucks und Isolierband zur Verstärkung oder zur Verzierung der Stöcke zu kaufen. Denn knappe Mittel hin oder her, eine Gattung machen musste die Ausrüstung schon!

Greuter, Adolf. Erinnerungen an das frühere Seuzach. Seuzach 1995.

Kägi („Chägi“), Hans. Im Hüebli. Erinnerungen 3 (1961 – 1965).