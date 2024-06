Weidens nächster Neuzugang mit Gardemaß kommt vom Lokalrivalen Selber Wölfe

Weiden. (PM Blue Devils) Es ist fast schon Tradition: Zur neuen Saison wechselt ein Selber Wolf ins rund 70 Kilometer entfernte Weiden. Die Rede...

Weiden. (PM Blue Devils) Es ist fast schon Tradition: Zur neuen Saison wechselt ein Selber Wolf ins rund 70 Kilometer entfernte Weiden.

Die Rede ist von Mittelstürmer Lukáš Vantuch, der die

Offensive der Blue Devils verstärken wird. Der 36-jährige Tscheche mit deutschem

Pass unterschrieb bei den Oberpfälzern einen Einjahresvertrag.

Vantuch begann im Alter von sechs Jahren in seiner Heimatstadt Jihlava mit dem

Eishockey. Mit 14 Jahren wechselte er nach Liberec in eine der besten

Nachwuchsorganisationen Tschechiens. Im Jahr 2005 wurde der damalige

Juniorennationalspieler von den Boston Bruins in der sechsten Runde des NHL Entry

Drafts als 172. Spieler ausgewählt. Der Stürmer ging für zwei Jahre nach Nordamerika

und spielte für die Calgary Hitmen und die Lethbridge Hurricanes in der WHL.

Im Profibereich absolvierte der Linksschütze 328 Spiele für seinen Ausbildungsverein

Bílí Tygři Liberec sowie über 130 Spiele für HC Sparta Prag, Mountfield HK, HC

Litvínov und Piráti Chomutov in der tschechischen Extraliga. Zudem bestritt er fast 100

Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Tschechiens.

In Deutschland schnürte der 1,96 Meter große und 104 Kilogramm schwere

Mittelstürmer seine Schlittschuhe für den EV Landshut, die Eispiraten Crimmitschau,

die Tölzer Löwen und zuletzt für die Selber Wölfe in der DEL2. In insgesamt 247

DEL2-Spielen erzielte der Routinier 57 Tore und 129 Vorlagen.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: “Mit Lukáš bekommen

wir genau den Spieler, den wir gesucht haben. Er ist ein sehr guter Bullyspieler und

wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung spielerisch weiterhelfen. Ich kenne ihn noch

aus unserer gemeinsamen Zeit bei den Tölzer Löwen. Er ist auf und neben dem Eis ein

super Typ.“

Lukas Vantuch: “Ich habe die Entwicklung der Blue Devils in den vergangenen

Saisons verfolgt und weiß, in welche Richtung sich der Verein bewegt. Deshalb habe

ich mich sehr über das Interesse des Vereins gefreut. Es ist nicht einfach, neu in der

Liga zu sein. Jetzt geht es darum, jeden Tag hart zu arbeiten und jeden Tag besser sein

zu wollen als gestern. Darauf freue ich mich sehr.”