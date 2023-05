Weidens Kapitän bleibt an Bord

Weiden. (PM Blue Devils) Neben der traditionellen Trikotversteigerung warteten die Blue Devils auf der Saisonabschlussfeier mit einem weiteren Highlight auf: Die Oberpfälzer haben den...

Weiden. (PM Blue Devils) Neben der traditionellen Trikotversteigerung warteten die Blue Devils auf der Saisonabschlussfeier mit einem weiteren Highlight auf: Die Oberpfälzer haben den Vertrag mit Kapitän Dennis Thielsch um ein Jahr verlängert.

Der 36-jährige Stürmer wechselte während der Corona-Saison 2020/21 vom Herner EV zu den Blue Devils. Mit starken Leistungen und seiner sympathischen Berliner Art avancierte der Stürmer schnell zum Publikumsliebling. In bisher 121 Spielen gelangen ihm im blau-weißen Trikot 60 Tore und 86 Vorlagen.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich auf eine weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dennis. Als Kapitän war er für mich immer der erste Ansprechpartner und das Bindeglied zur Mannschaft. Er ist sehr erfahren, technisch sehr versiert und hat das Team auf und neben dem Eis hervorragend geführt.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Thielschi ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten im Spiel mit der Scheibe. Er kann sowohl seine Mitspieler perfekt in Szene setzen als auch selbst Tore erzielen. Als Kapitän und Führungsspieler ging er in schwierigen Phasen voran und hatte dadurch großen Anteil an der erfolgreichen Saison.”

Dennis Thielsch: “Ich musste nicht lange überlegen. Im Verein wird professionell gearbeitet, was man auch an den Erfolgen in den letzten zwei Jahren sieht. Man möchte hier langfristig etwas aufbauen und möchte gerne Teil davon sein. Außerdem fühle ich mich sowohl im Verein als auch in der Region sehr wohl.”

