Weiden: Vertragsverlängerung mit Felix Noack

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben den Vertrag mit Torhüter Felix Noack um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 20-Jährige kam zur vergangenen Saison von den Hannover Scorpions und wurde zunächst als dritter Torhüter verpfl ichtet. Nach dem Abgang von Daniel Allavena rückte Noack als Backup hinter Marco Wölfl auf – und zeigte bei seinem ersten Einsatz starke Nerven sowie sein Talent zwischen den Pfosten.

Sein Debüt im Trikot der Blue Devils feierte Noack am 3. Januar 2025 im Derby gegen die Selber Wölfe. Nachdem er in der 31. Spielminute für Marco Wölfl eingewechselt wurde, blieb er ohne Gegentor und sicherte mit einer starken Leistung den 5:4-Derbysieg nach Penaltyschießen.

Im weiteren Verlauf der Hauptrunde stand Noack weitere 14 Mal im Kasten und zeigte konstant gute Leistungen mit einem Gegentorschnitt von 2,95 sowie einer Fangquote von über 90 Prozent. In den Heimspielen gegen Regensburg am 9. Februar 2025 und die Lausitzer Füchse am 16. Februar 2025 blieb er jeweils ohne Gegentor. In den Playoffs kam der gebürtige Berliner sieben Mal zum Einsatz.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Schon bei seiner Verpfl ichtung war klar, dass Felix großes Potenzial mitbringt. Anfangs war die Situation für ihn nicht einfach, weil ihm die nötige Spielpraxis gefehlt hat. Doch als er gebraucht wurde, war er da und hat sein Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Laufe der Saison hat er gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Natürlich muss er noch viel lernen, aber er ist ehrgeizig und verfolgt seine Ziele mit großem Einsatz. Wir freuen uns, seine Entwicklung weiter begleiten zu dürfen.”

Felix Noack: “Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die Blue Devils auf dem Eis zu stehen. Die vergangene Spielzeit hat mir viel Vertrauen gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte genau dort anknüpfen. Wir wollen als Team gemeinsam den nächsten Schritt gehen und uns weiterentwickeln, um auf und neben dem Eis noch stärker zusammenzuwachsen. Am meisten freue ich mich darauf, bald wieder vor unseren Fans spielen zu dürfen.”

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV